　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

圖、文／CTWANT

西藏林芝市一處隧道17日發生雪崩，導致民眾和車輛受困，目前已發現8位罹難者，搜救工作仍持續進行中。當局也出動246位救難人員進行搶救。

據《新華網》報導，西藏自治區林芝市17日墨脫公路多雄拉隧道出口發生雪崩意外，目前至少8人罹難，截至18日5時30分，當局派了246位救援人力，以及70多輛救援車輛、10台大型機械和994件搜救設備等。

▲▼西藏隧道雪崩　至少8人死亡。（圖／CTWANT提供）

▲西藏隧道發生雪崩，8人死亡。（圖／CTWANT提供）

此文曝光後，網友紛紛留言「祈禱平安」、「飛來橫禍，真不知道明天和意外哪個先來」、「唉，這條路一直凶險」、「天啊，太讓人震撼和恐懼了，第一次知道墨脫這個名字還是看藏海花，一直覺得是非常神秘而讓人嚮往的地方。裡面也有描述雪崩的場景，印象中有一個地方說一聲，在大雪中行走，有一些地方咳嗽都可能導致雪崩。」

此外，安徽消防也在微博發文說，如果發生雪崩，千萬步要往山下跑，因為速不可能比雪快，應該往雪崩路徑的兩側跑，也不要大聲呼救，因為可能會被雪嗆到，而雪崩會產生巨大聲響，就算真的有人聽到也幫不上忙。

延伸閱讀
婆家自稱媽祖傳旨「有嬰靈跟妳」　人妻痛訴5事件：迷信到走火入魔了
重慶巨兔花燈「妖魔化」！家長怒控：孩子被嚇哭　當地下令拆除
她用「傳統存錢法」狂塞硬幣和鈔票到鐵盒　打不開求助消防員…金額曝光

 
ET快訊
只要10元爽喝！4大超商「春節咖啡優惠」一次看　還有買1送1
台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了
西藏隧道雪崩　至少8人死亡
小年夜5大禁忌「做錯恐窮整年」　第1項很多人做不到
抖音學生妹竟是「反差婊」！　推特直播DIY滿足土豪
四輪大姐逆向遭攔　開窗嗆騎士：我不逆向怎麼過去
下飛機1天內撞人！台人「日本自駕」要拘留10天　她PO文求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

抖音學生妹人設崩了！推特直播自慰滿足土豪　網友轟「反差婊」

睡前愛關燈滑手機！22歲女眼睛「長出一大顆」　NG行為嚴重恐失明

黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底：大網紅

快訊／包裝標語引爆統戰之亂　大陸「好歡螺」回應了

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

抖音學生妹人設崩了！推特直播自慰滿足土豪　網友轟「反差婊」

睡前愛關燈滑手機！22歲女眼睛「長出一大顆」　NG行為嚴重恐失明

黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底：大網紅

快訊／包裝標語引爆統戰之亂　大陸「好歡螺」回應了

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

重慶北路「染黃透天」荒廢1年　潤泰新接手改建22層大樓

Netflix必看懸疑韓劇5部片單！《惡之花》、《MISSING》滿滿反轉

金錢豹、海派「極樂框場」一晚50萬　4種逃稅手法起底

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

西班牙115歲婦人可望成最長壽人瑞　經歷2次世界大戰

賓士「小改款A-Class」台灣準備登場！重點配備提前曝光

趙又廷受封「絕種好男人」！　寵妻到網狂讚：這就是愛情的樣子

小年夜5大禁忌「做錯恐窮整年」　第1項很多人做不到

高圓圓「手提2大袋食物」超懂媳婦之道　趙又廷返台一家5口享天倫

經典賽／「我願意！」王威晨榮耀當隊長：一起前進東京

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

大陸熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

抖音反差學生妹！　推特直播自慰滿足土豪

關燈滑手機　女眼睛長出一大顆

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子「醜到被下架」已開始拆除　

勞斯萊斯當婚車！撞石墩成爛鐵...天價維修費曝

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

9秒淫片外流　女網紅回應了

妻打麻將「肉償賭債」徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

更多熱門

相關新聞

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

過年前夕竟發生人倫悲劇！新北市新店區一名長期無業男子疑與父親發生衝突，18日晚間竟拿起啞鈴，朝父親頭部重擊打到頭破血流。兇嫌母親返家，見到丈夫倒在血泊嚇得立即報警求助。警消到場發現傷者已明顯死亡，將現場交由警方調查，把兇嫌帶回並查扣作案用啞鈴，全案依殺人罪嫌偵辦。

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

男恐嚇超商員得手4.4萬　豪賭翻倍

男恐嚇超商員得手4.4萬　豪賭翻倍

獨／騎士型YouTuber台中車禍！自認大意了

獨／騎士型YouTuber台中車禍！自認大意了

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

王瑞玲查稅「點名神秘百萬學費」

52歲馬國賢「天天進補」奏效！小20歲正妹韓女友懷孕

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面