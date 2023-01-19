西藏隧道雪崩　至少8人死亡

圖、文／CTWANT

西藏林芝市一處隧道17日發生雪崩，導致民眾和車輛受困，目前已發現8位罹難者，搜救工作仍持續進行中。當局也出動246位救難人員進行搶救。

據《新華網》報導，西藏自治區林芝市17日墨脫公路多雄拉隧道出口發生雪崩意外，目前至少8人罹難，截至18日5時30分，當局派了246位救援人力，以及70多輛救援車輛、10台大型機械和994件搜救設備等。

▲西藏隧道發生雪崩，8人死亡。（圖／CTWANT提供）

此文曝光後，網友紛紛留言「祈禱平安」、「飛來橫禍，真不知道明天和意外哪個先來」、「唉，這條路一直凶險」、「天啊，太讓人震撼和恐懼了，第一次知道墨脫這個名字還是看藏海花，一直覺得是非常神秘而讓人嚮往的地方。裡面也有描述雪崩的場景，印象中有一個地方說一聲，在大雪中行走，有一些地方咳嗽都可能導致雪崩。」

此外，安徽消防也在微博發文說，如果發生雪崩，千萬步要往山下跑，因為速不可能比雪快，應該往雪崩路徑的兩側跑，也不要大聲呼救，因為可能會被雪嗆到，而雪崩會產生巨大聲響，就算真的有人聽到也幫不上忙。

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