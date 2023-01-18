2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1月5日至8日間，陸續於七股區發現8隻、安南區的青草里發現2隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院救治，經急救後僅6隻黑面琵鷺（H66、N48、N50~N53）順利野放。

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台南鳥會指出，感謝特有生物研究保育中心、慈愛動物醫院、台南市野鳥學會各個專職及志工與眾多相關單位保育志工參與H66、N48、N50~N53等6隻黑琵救援醫治及照顧，希望野放的黑面琵鷺都健康快樂。

台南鳥會指出，韓國南北韓交界的無人島，為黑面琵鷺最大的繁殖地，韓國自1995年開始對黑面琵鷺巢中幼鳥進行繫放，此後黑面琵鷺遷徙線上的眾多國家也陸陸續續加入繫放行列，台灣為其中一員。H66為韓國2016年6月21日在Maedo(Saggasseom)繫放個體，2016年11月02日在台南的三寮灣被目擊，是H66在台灣的第一筆目擊紀錄，這幾年陸陸續續有97筆回報紀錄，包含嘉義布袋、安南區魚塭、七股主棲地、香港米埔…等地點。