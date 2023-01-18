　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1月5日至8日間，陸續於七股區發現8隻、安南區的青草里發現2隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院救治，經急救後僅6隻黑面琵鷺（H66、N48、N50~N53）順利野放。

▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南鳥會指出，感謝特有生物研究保育中心、慈愛動物醫院、台南市野鳥學會各個專職及志工與眾多相關單位保育志工參與H66、N48、N50~N53等6隻黑琵救援醫治及照顧，希望野放的黑面琵鷺都健康快樂。

▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南1月5日至8日間，陸續於七股、安南區發現10隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經急救後僅6隻黑面琵鷺順利野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南鳥會指出，韓國南北韓交界的無人島，為黑面琵鷺最大的繁殖地，韓國自1995年開始對黑面琵鷺巢中幼鳥進行繫放，此後黑面琵鷺遷徙線上的眾多國家也陸陸續續加入繫放行列，台灣為其中一員。H66為韓國2016年6月21日在Maedo(Saggasseom)繫放個體，2016年11月02日在台南的三寮灣被目擊，是H66在台灣的第一筆目擊紀錄，這幾年陸陸續續有97筆回報紀錄，包含嘉義布袋、安南區魚塭、七股主棲地、香港米埔…等地點。

ET快訊
張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」　結局糗爆：連家人都來問
第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」　嗨曬帳戶截圖
暗黑版《光陰的故事》！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲
「兒童台最正」姊姊爆意外！救護車急送醫傷勢曝光
黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

寒冬送暖！　桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

納達爾臀傷攪局爆冷出局　坦言「心理大受打擊」

普丁聲稱發動「特殊軍事行動」　是為了結束2014年以來烏東戰爭

Honda推「Dax臘腸狗／本田小狼」電動機車！折合新台幣3萬有找

頓內次克礦工送邊鋒到切爾西　捐出7.5億轉會費助烏軍

Ozone佳辰MV拍攝跌倒！　團員搶看他出糗…結局大翻轉

馬斯克買推特傳逾「500家廣告主」收手　推特單日營收掉40%

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

天花板、牆面漏水...北市社宅缺失多　蔣萬安下令調查提出專案報告

澳網／21歲球后斯威雅蒂闖進第3輪　尋求澳網女單首冠

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

春節2段式變天　初二下探13度

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

老奶奶過世　台中50年名店烤肉沙拉歇業

他出差京都　半年心得曝「台南勝」

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

更多熱門

相關新聞

遊台南他狂喊「救命」　警圍捕救人超傻眼

遊台南他狂喊「救命」　警圍捕救人超傻眼

台南市警四分局17日上午接獲110轉報，有汽車駕駛在安平區健康、育平路口，目擊1輛自小客車上後座乘客朝車外大聲呼喊「救命」，四分局馬上通報線上警力執行攔截圍捕，警方攔截到該車輛，發現車上楊姓男子僅因內急竟朝車外大喊「救命」，警方將楊男依違反社會秩序維護法究辦，函送台南地法院簡易庭裁處。

工人手掌受傷救援警協助開道送醫

工人手掌受傷救援警協助開道送醫

北投民宅火警她站陽台求救　2勇警救援畫面曝

北投民宅火警她站陽台求救　2勇警救援畫面曝

空勤直升機山難救援連3年逾150次

空勤直升機山難救援連3年逾150次

南投登山1受傷1迷路　消防局會同空勤直升機救援

南投登山1受傷1迷路　消防局會同空勤直升機救援

關鍵字：

救援黑琵野放傷鳥

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面