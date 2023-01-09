山林開放後民眾登山意願高　空勤直升機山難救援連3年逾150次

▲2023年1月3日，有山友在西雪山登山時受傷，緊急呼救，由空勤總隊派直升機上山救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者陳詩璧／整理報導

近年不斷看到有登山客發生意外或是需要救援，台灣從2019年開放山林政策後，登山人口直線爬升，我們從消防署所提供的幾項數據來看，發現登山客常常會因山低於1500公尺，覺得挑戰性較低，而少帶了許多該帶的配備，進而發生意外因此而呼救，就最新的數據來看，增加件數比例多了230%，而空勤總隊提供近四年，出動直升機的山難救援次數，發現最高是2021年的190次，去年出動的次數也有170次。

▲整理近4年的資料，發現空勤總隊出動直升機救援山難次數年度最高是在2021年，達190次，2022年也不少達170架次。（圖／記者陳詩璧製）

空勤總隊統計出動直升機救援山難的次數，從2019年到2022年的統計來看，2019年為78次，到了隔年2020年，數據增加1倍以上，來到166次，2021年數據最多，達190次，2022年減少至170次，但也是四年來第二高。

再來看另一項數據，從海拔1500公尺以下、海拔1500公尺到3000公尺及3000公尺以上的三個間距來看，內政部消防署分析，3000公尺以上高山意外大約增31%，1500到3000公尺增21%，1500公尺以下郊區近山增加最多，達到230%，發現民眾認為距離近容易抵達，可以輕易征服，因此在準備不足的情況就上山，導致這個間距的比例最高。

▲登山客在爬海拔1500公尺以下的山，呼救次數增加最多，按百分比來看，增加了230%。（圖／記者陳詩璧製）



內政部消防署分析2015年到2021年山域事故求緩的態樣，發現比例最高的是迷路，其次是創傷，第三是疾病，第四為墜谷或墜崖，第五是遲歸失聯，再來是高山症，其他像是疲勞體力不支、天候惡劣、落石、落雷和其他等都是求救的各種樣態。

▲內政部消防署分析山域事故求援樣態，最常發生的是迷路、其次是受傷，第三是因為疾病，第四則是墜谷或墜崖。（圖／內政部消防署提供）

另外，從2020年到2021年的山域事故身份類別分析來看，自組隊伍登山發生事故的件數最多，2020年達460件，2021年有359件，其次是獨自登山的求援者，2020年達109件，2021年有64件。

▲2020年及2021年山域事故求援者最多件數的，是自組隊伍登山類別。（圖／內政部消防署提供）

內政部消防署也分析年齡，發現50-59歲區間的求援者件數較高，2020年達186件，2021年有143件，2020年居次的是20-29歲的求援者，達117件，而2021年居次的是60-69歲求援者，達到99次。

▲以年紀來看，事故發生件數最多的是落在50-59歲區間。（圖／內政部消防署提供）