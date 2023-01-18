「拼鮮水產」直搗「福哥海產」　還反控妨害自由！丟爸氣炸

▲丟爸現身說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「拼鮮水產」直播業者李鑄鋒昨夜開著車到福哥(丟爸)嚴選海產公司去一探究竟，為何一天可以賣出「6000組佛跳牆」，未料丟爸一行人早站在路口等候，認為李叫囂挑釁意味濃厚，雙雙鬧上警局互告對方，警方對此呼籲，為避免況大事端，若民眾間互有糾紛情形，務必尋司法途徑，切勿以不當方式私下解決。

昨夜9時許，李鑄鋒臉書開直播，說是為了要看福哥海產一天賣出「6000組佛跳牆」的盛況，開車到位於伸港鄉福哥公司前，未料到達時已經有6人站在門口。

李鑄鋒說，「半小時了」、「你們堵在路口不讓我走」、「我開車經過」，最後沒辦法只好向警方報案，告他們「妨害自由」，警方到場後將6名福哥海產的人送辦。

▲拼鮮水產人潮絡繹不絕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

全案經和美警方初步調查，福哥海產一名林姓男子說，之前李鑄鋒曾到公司找碴，當時有到伸港所報警，提告妨害名譽，所以昨天才會站在門口開直播全程錄影。

福哥今天上午出現在和美分局門口，他說李鑄鋒真的「軟土深掘」，昨晚9點14分已經向警局備案，他們也沒有攔車，對方「侵門踏戶」到公司、「打狗也要看主人」，不只個人名譽也受損，頂海鮮跟福哥嚴選商譽也受損，「我就是要讓警方處理，今天檢警對昨天的案也已經駁回。」

福哥說，「人要競爭才會進步」，但要正當不能汙衊，痛批李鑄鋒不懂得敬老尊賢，不能用波髒水的方式來趁機要流量，這種方式真的不對。

▲拼鮮水產離職員工自導自演綁架被警方逮捕。（圖／民眾提供）

拼鮮水產與福哥宿怨要回到去年8月間，拼鮮水產林姓離職員工，為了報復業者，夥同陳、曾2人自導自演一齣綁票行動劇，拿著「要把拼鮮搞倒」的錄音及不實影片恐嚇300萬元，遭到檢方依涉嫌恐嚇取財起訴，這個影片還意外扯出是福哥所指使。

「福哥」當時氣炸了，認為是拼鮮離職員工「自導自演綁架勒索」硬把他牽扯入案，他將前往分局提告拼鮮業者「妨害名譽」，希望司法以正視聽，能還他清白。