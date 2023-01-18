解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

記者魏有德／綜合報導

隸屬於東部戰區的解放軍第71集團軍某特戰旅近日在寒冷氣候下進行水下射擊及潛水訓練。《央視軍事》還特別曝光水下攝影拍攝的訓練內容，只見影片中的特種兵在泳池內分持長短不一的槍械，在水底進行射擊，此外，第75集團軍士兵近期也進行水中下潛、中性浮力、結伴呼吸等課目操訓。

▲解放軍特種兵進行水下射擊訓練。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《新華網》報導，第71集團軍某特戰旅組織潛水骨幹開展專攻精練。一起跟隨鏡頭下水，沈浸式感受特種兵的潛水集訓。網友，這畫面，看著看著就忍不住屏住呼吸……。

影片顯示，身著全套潛水設備、腳上穿有蛙鞋的第71集團軍士兵在泳池邊一字排開，一聲令下後隨即下水，朝指定方向前進，抵達訓練位置後，士兵們分別拿起手中的長短槍械實施射擊，子彈擊發的同時，槍身在水中也散出陣陣氣泡。

公開資訊顯示，解放軍第71集團軍駐地為江蘇徐州，前身為解放軍第12集團軍，下轄不少有「榮譽稱號」的部隊，包括「光榮的臨汾旅」、「濟南第一團」等單位。

至於第75集團軍則是隸屬於南部戰區，駐地為雲南昆明，被稱為「叢林猛虎」，需協助執行邊境掃毒等深山老林秘密任務，此外，該集團軍也曾編組第16批赴黎巴嫩維和多功能工兵分隊，執行黎巴嫩武裝衝突區專項維和、掃雷等任務。