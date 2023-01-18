陳其邁發感謝紅包！高雄25家醫院春節開特診　醫護每班可領2000元

▲高雄市25家醫院春節開設急性呼吸道專診，陳其邁宣布加碼春節慰問金。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市25家醫院於除夕至初四(1/21-1/25)增設「急性呼吸道專診」，醫療服務不打烊。市長陳其邁今(18日)宣布，加碼專診春節慰問金，醫護人員每人每班2000元，防疫人員每人每班也有1000元。

為讓民眾春節連假期間就醫更便利，並分流急性上呼吸道就醫者避免造成急診雍塞、排擠急重症醫療，高雄市25家醫院於今年1/21(除夕)至1/25(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。

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同時，衛生局也要求市立聯合醫院、民生醫院及凱旋醫院擴增專責病房200床，所屬醫療團隊24小時待命，以因應防疫醫療之需。

市長陳其邁表示，面對COVID-19疫情，醫護防疫人員已連續3年犧牲與家人團聚的時光，堅守第一線崗位捍衛市民健康。隨邊境解封，面對國際疫情與可能攀升的流感趨勢，醫療整備工作更不可輕忽，除代表市民朋友對醫護致上衷心感謝，高市府並將發給春節連假期間「急性呼吸道疾病專診」醫護人員每人每班2000元、同期間值勤的防疫人員，也發給每人每班1,000元春節慰問金，「感謝有您！」

醫療院所名單及開診時段，可上高雄市政府全球資訊網站新冠肺炎居家照護及疫情專區查詢。另為便利民眾就近就醫，高雄市防疫地圖也已加入過年期間看診資訊整合。