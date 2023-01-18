陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

▲大陸永贏基金爆出職場不倫戀。（圖／翻攝自影片）

大陸中心／綜合報導

大陸永贏基金爆出職場不倫戀，該公司一名渠道女經理藺抒涵，在答應男友求婚的1個月後，與已婚男上司夏良舟在出差時發生性關係，之後「一發不可收拾了」，兩人開始沉淪到處連結，甚至在男方的車上和房子裡，直到被男友抓包後，相關影片和偷情對話都被發網上曝光。

據《新浪財經》等媒體報導，藺抒涵的個人微信帳號自爆，有一個談了3年準備結婚的男友，去年7月已經接受男友求婚，但8月與直屬上司、永贏基金市場部負責人夏良舟出差時，被叫進房間「談業務」，結果兩人談到床上。

▲偷情對話紀錄曝光。（圖／翻攝自影片）

藺抒涵表示，與夏良舟的關係「一發不可收拾」，一開始是趁出差時做愛，後來在上海夏良舟的車上啪啪，甚至趁男方老婆小孩不在家，到夏家尋歡，「經常騙我男朋友我在加班或者在出差，但是實際上都是和夏良舟在做愛。」

藺抒涵和夏良舟兩人的偷情對話紀錄也曝光，女方表示，「喜歡跟你在床上聊天，原來在床上，可以這麼久的。」夏良舟則露骨回應，「最喜歡操妳。」

此外，網路還流傳一則影片，疑似是藺抒涵的男友掌鏡，錄下藺抒涵和夏良舟兩人承認出軌的影片和對話紀錄。夏良舟在電話中坦白一切，「這事她沒什麼錯，主要錯都在我。」藺抒涵則哀求，「你想聽什麼我都說好不好，你先不要到處去說，你不要拍了。」

▼兩人偷情紀錄全被曝光。（圖／翻攝自影片）