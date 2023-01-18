　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

▲▼答應求婚1個月劈腿上司「一發」不可收拾。（圖／翻攝自影片）

▲大陸永贏基金爆出職場不倫戀。（圖／翻攝自影片）

大陸中心／綜合報導

大陸永贏基金爆出職場不倫戀，該公司一名渠道女經理藺抒涵，在答應男友求婚的1個月後，與已婚男上司夏良舟在出差時發生性關係，之後「一發不可收拾了」，兩人開始沉淪到處連結，甚至在男方的車上和房子裡，直到被男友抓包後，相關影片和偷情對話都被發網上曝光。

據《新浪財經》等媒體報導，藺抒涵的個人微信帳號自爆，有一個談了3年準備結婚的男友，去年7月已經接受男友求婚，但8月與直屬上司、永贏基金市場部負責人夏良舟出差時，被叫進房間「談業務」，結果兩人談到床上。

▲▼答應求婚1個月劈腿上司「一發」不可收拾。（圖／翻攝自影片）

▲偷情對話紀錄曝光。（圖／翻攝自影片）

藺抒涵表示，與夏良舟的關係「一發不可收拾」，一開始是趁出差時做愛，後來在上海夏良舟的車上啪啪，甚至趁男方老婆小孩不在家，到夏家尋歡，「經常騙我男朋友我在加班或者在出差，但是實際上都是和夏良舟在做愛。」

藺抒涵和夏良舟兩人的偷情對話紀錄也曝光，女方表示，「喜歡跟你在床上聊天，原來在床上，可以這麼久的。」夏良舟則露骨回應，「最喜歡操妳。」

此外，網路還流傳一則影片，疑似是藺抒涵的男友掌鏡，錄下藺抒涵和夏良舟兩人承認出軌的影片和對話紀錄。夏良舟在電話中坦白一切，「這事她沒什麼錯，主要錯都在我。」藺抒涵則哀求，「你想聽什麼我都說好不好，你先不要到處去說，你不要拍了。」

▼兩人偷情紀錄全被曝光。（圖／翻攝自影片）

▲▼答應求婚1個月劈腿上司「一發」不可收拾。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
烏克蘭直升機墜毀「基輔陷火海」　釀18死29傷
快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　負責人50萬交保
菜鳥空服員上班第1天就出包！飛機起飛「1動作」秒噴187萬
不滿妻子被包養！他關刀插嘴塞銅板奪命　下場慘曝
獨／殺已婚牙醫男友　小三抄佛經懺悔：他一直告訴我會離婚娶我
淫師「音樂課輔導」10多名女學生！　性愛片誤發群組
陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

陸去年GDP成長未達標！　發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

涉案贓款232億元！　香港史上最大「洗黑錢」案告破

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

大陸全國政協新增「環境資源界」　成員85人排名第9

「IP控制權」談不攏暴雪拆夥網易　網易控訴：無法接受不平等條約

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

陸去年GDP成長未達標！　發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

涉案贓款232億元！　香港史上最大「洗黑錢」案告破

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

大陸全國政協新增「環境資源界」　成員85人排名第9

「IP控制權」談不攏暴雪拆夥網易　網易控訴：無法接受不平等條約

盤點女星神秘刺青更有魅力！韓韶禧腰間藏圖騰　Nana佈全身最震撼

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

張惠妹放假2周回台東　高雄開唱前突無預警宣布喜訊！

生菜vs.熟菜誰營養？解答曝　這1種更能「預防心血管疾病死亡」

BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

《婆婆》鍾欣凌感謝月老賜老公　重回「霞海城隍廟」捧神像祈福

淡水「天元宮櫻花」開了！免費租提燈、花傘　新北第一櫻開5成

俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

5歲女童放學遭外送員撞死！　他竟「拒叫救護車」繼續開去送餐

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

人妻大掃除驚見夫藏私房錢　笑到扶床

妻打麻將「肉償賭債」徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

勞斯萊斯當婚車！撞石墩成爛鐵...天價維修費曝

9秒淫片外流　女網紅回應了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

賭場大亨「洗米華」重判18年！ 致官方少收310億稅金被控289項罪

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子「醜到被下架」已開始拆除　

服務生把清潔劑當「柳橙汁」一家7人喝下送醫搶救

衝南韓整形！20多歲陸女無法呼吸慘死手術台

勞斯萊斯當婚車撞成爛鐵畫面曝…內行人洩天價維修費

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

更多熱門

相關新聞

江南絕色女官員婚房狂啪副市長！豪宅秒掛出賤賣

江南絕色女官員婚房狂啪副市長！豪宅秒掛出賤賣

江蘇揚州廣陵區商務局副局長戴璐日前被爆料出軌淮安市副市長韋峰，兩人甚至還在婚房內偷情，最後出軌實錘被錄下公開，經紀委監委調查，戴璐確實與韋峰有「生活作風問題」。戴璐那套「著名的婚房」也被傳已掛牌銷售，僅售209萬（約新台幣941萬元），還用「原汁原味」這個詞，引發網友熱議。

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

薛仕凌被懷疑兇手反問「有證據嗎」網發毛

薛仕凌被懷疑兇手反問「有證據嗎」網發毛

江南絕色佳人女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩

江南絕色佳人女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩

關鍵字：

永贏基金藺抒涵夏良舟出軌

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面