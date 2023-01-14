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大陸 大陸焦點 特派現場

烏紗帽丟了！副市長「床上啪啪啪」正妹女官員　確認被免職

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲涉事女官員戴璐。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇揚州的美女副局長戴璐被爆料給丈夫戴綠帽，「婚房啪啪啪」全過程被拍下，而對象竟是淮安市的副市長韋峰。淮安官方13日宣布，決定免去韋峰的淮安市人民政府副市長職務。

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲涉事副市長。（圖／翻攝微博）

「淮安人大發布」微信公眾號13日發布《淮安市人民代表大會常務委員會決定免職的名單》稱，決定免去韋峰的淮安市人民政府副市長職務。

據《中國新聞週刊》報導，淮安市政府網站顯示，淮安市副市長韋峰的簡歷已被撤下。韋峰此前曾在揚州任職，先後任揚州市江都區委副書記、區長，江都經濟開發區黨工委書記，高郵市委書記，揚州市人民政府黨組成員、揚州市廣陵區委書記等職。

▲戴璐外型亮麗。（圖／翻攝自微博）

綜合早前陸媒報導，據網路爆料內容，「今天張某某市長，在廣陵區商務局副局長的婚房裡啪啪啪，被男方的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

據悉，廣陵區商務局副局長名叫戴璐，留著一頭長髮、瓜子臉、大眼睛，膚白貌美氣質出眾，曾被網友稱為「江南絕色佳人」。她與丈夫在2021年5月19日結婚，當時還拍了許多結婚照，看上去十分甜蜜。

如今韋峰被免職在網路引發熱議，「沒管住下半身毀了下半生啊」、「他們要如何面對家人？」、「色字頭上一把刀」、「會不會拔出蘿蔔帶出泥呢？」。

▼網路流傳內容。（圖／翻攝自微博）

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