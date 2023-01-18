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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸全國政協新增「環境資源界」　成員85人排名第9

▲大陸全國政協第十三屆五次會議閉幕。（圖／CFP）

▲大陸全國政協委員在會議結束後拍照留念。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人民政治協商會議第十四屆委員名單近日公布，共2172人，其中，新設立的環境資源界別有85人，在34個界別中人數排行第9。此外，「中國共產主義青年團」（共青團）和「中華全國青年聯合會」兩個界別則是合併為「中國共產主義青年團和中華全國青年聯合會」一個界別，成員共36人。

▲大陸全國政協第十三屆五次會議閉幕。（圖／CFP）

▲大陸全國政協第十三屆五次會議閉幕。（圖／CFP）

《中青網》報導，近年，一些地方政協增設了環境資源界別。今（2023）年截至目前，31個省、自治區、直轄市政協都增設了「環境資源界」或「資源環境界」。

據了解，中共中央在2019年便提出要優化界別設置，增強界別代表性及更好反映各界各方面願望訴求的意見。此前在大陸十三屆全國政協便開始推動設立環境資源界別相關工作事宜，人口資源環境委員會在2020年工作綜述中就已提及，「積極推進增設資源環境界別的後續工作。」

▲大陸全國政協第十三屆五次會議閉幕。（圖／CFP）

▲大陸全國政協各界別設置由政黨、社會人士和人民團體等組成。（圖／CFP）

至於各界別的設置，以大陸第十三屆全國政協為例，共設置34個界別，包括黨派（10個界別）、人民團體（8個界別）、以行業為基礎劃分的社會各界（11個界別）、按民族設立的少數民族界別、按宗教信仰設立的宗教界別、按地域設立的香港、澳門兩個特邀人士界別及特別邀請人士界別等7種類型。

而在大陸第十四屆全國政協界別組成上，除新增「環境資源界」和將「共青團」、「中華全國青年聯合會」兩個界別合併外，相較於第十三屆界別規模，人民團體減少為7個界別、以行業為基礎劃分的社會各界則增加為12個界別。
 

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