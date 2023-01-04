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碗盤洗到「ㄍㄧ拐聲」不代表真正洗淨？被菜瓜布洗出刮痕恐滋生細菌異味

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲碗盤的清潔度，是重視家人健康的媽媽最看重的家事之一。（圖／截圖自影片，下同）

消費中心／綜合報導

用過的碗盤餐具總是要洗乾淨，才敢給最寶貝的家人使用。但過去大家最怕的就是洗劑殘留，手中的菜瓜布總是要多嚕幾回，最好把杯盤鍋具洗出「ㄍㄧ拐聲」心裡才安心。但殊不知，如果用錯菜瓜布導致刮傷，就算污漬看起來一掃而空，刮痕處卻會持續滋生細菌，等著下一餐連同食物一起進到家人的肚子裡！

碗盤的清潔度，寶貝孩子的媽媽最在意！不少媽媽都有這樣的經驗，在餵小朋友吃飯時，碗盤稍微斜一個角度才驚覺，碗壁碗底全是刮痕，讓人看了怵目驚心，回溯源頭發現，原來是碗槽邊傳統菜瓜布惹的禍。要想保護廚房各種材質的杯盤與鍋具，就得以不同材質的菜瓜布來應對，但要說起給碗盤和家人最基本的保護，來自3M的百利防刮細緻黃色菜瓜布，就是讓人洗得輕鬆無壓力的選擇之一。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲用錯材質不佳的菜瓜布，就有可能導致碗盤鍋具出現刮痕。

賦予菜瓜布好握手感的3M百利防刮細緻黃色菜瓜布，不只要讓洗碗的人更輕鬆地擠壓出好洗泡泡，更要成為家家戶戶的碗盤鍋具守護者。3M在材質設計上，特別選用特殊防刮除汙粒子與抗菌配方，力求有效去污的同時，也能保護餐具不刮傷、避免滋生細菌，而黃色菜瓜布富有彈性、可隨器皿形狀彎曲的特性，讓洗碗者不用大力搓洗，就能順著各種杯盤鍋具的弧度，省時省力帶走污漬與洗劑，細緻菜瓜布不怕刮傷器皿表面，一擠壓就起泡的海綿面也能更快帶走油污，聯手出擊、高效洗淨。品牌表示，此款菜瓜布不只適合一般杯具碗盤，包括不沾鍋、刀叉、玻璃、陶瓷材質的餐具也都能放心交給它，還給家人亮潔如新的吃食器皿，進一步保護全家人的飲食安全。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲▼3M百利防刮細緻黃色菜瓜布特別選用特殊防刮除汙粒子與抗菌配方。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）

然而有時週末連假，難免想在家裡煮點好料與家人共享，美食被掃盤後，留下的杯盤狼藉總是油膩難洗，挑戰更進階的油漬，不如就交給強調具有3倍吸油力的3M百利天然木漿棉系列。針對頑固油污漬，有時用天然材質來對付，反而事半功倍！特別選擇以環保天然材質所製成的天然木漿棉菜瓜布，除了強調不易刮傷餐具的特性，本身更具備超強吸油力，因此比起一般菜瓜布，一沾上油膩表面，瞬間就能把油污牢牢吸附住，再輕鬆一擠就能跟著水和洗劑離開菜瓜布，不只餐盤Bling Bling，天然木漿棉菜瓜布再繼續洗下一個餐盤也不擔心累積多餘油污，果然「油Go好洗、漿最省力」。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲油膩膩的餐盤就交給天然木漿棉菜瓜布正面對決。

像是塑膠餐盤、保鮮盒這類怎麼洗都還是覺得油膩的餐具，正適合用天然木漿棉菜瓜布還給它們原本的潔凈，加大設計款也適用於大面積清潔，例如微波爐、冰箱，也強調能在不傷害物品表面及烤漆的前提下，洗得乾淨放心。值得一提的是，因為採用天然環保材質，定期更換也不怕增加環境負擔，讓重視下一代成長環境的家長，也能用得放心、更替得問心無愧！

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲▼善用天然材質的吸水力，以更省力的方式一舉把油污帶離開碗盤鍋具。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）

當碗盤真的洗乾淨了，許多大人小孩最直接的心得就是「異味減少了耶」，這才發現原來過去殘留的異味不是洗不乾淨，而是刮痕與細菌環環相扣的問題。現在就用更省力放心的洗碗模式，迎接新的一年，未來的洗碗槽就輪番派出3M百利防刮細緻黃色菜瓜布及天然木漿棉系列，一舉把頑固油污漬掃蕩出門，保護食器鍋具完好如初，才是保障家人五臟六腑的食安之道。

▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
▲▼3M百利防刮細緻黃色菜瓜布及天然木漿棉系列，力求守護家中碗盤及家人健康。▲▼碗盤,餐具,洗碗,食安,菜瓜布,3M,百利,防刮,天然,環保。（圖／擷取自影片）
 

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