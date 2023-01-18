本土社團恭喜賴清德任黨魁　期盼勇敢改革

▲多個本土社團今天舉行記者會，恭喜賴清德接任黨主席。（圖／台派聯盟提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德18日宣示就職民進黨第17屆黨主席，台派聯盟等多個本土社團上午舉行記者會，恭喜賴清德榮任黨魁，並具體提出期待，盼賴秉持「清廉、勤政、愛鄉土」以及「綠色執政、品質保證」兩項基本原則，徹底檢視黨務及內部結構，真誠勇敢面對和解決各應興應革的人、事、物。

台派聯盟表示，喜聞賴清德當選後即宣示要帶領民主進步黨贏回人民的信任，在「向黨員報告」全台座談會中，賴曾許下許多包括黨務改革的承諾，相信在他的帶領下，民進黨在保持大鳴大放之餘，也將「絕對不再容許繼續用非事實的東西來攻擊」，民進黨必定一本為台灣打拚初心，持續推動台灣民主深化工作，更會在詭譎多變的國際局勢中，團結台灣，堅守「抗中保台」立場，捍衛台灣安全，為台灣前途發展再創新局 。

發起本次活動的本土社團包括：台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣中社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣教授協會、台灣制憲基金會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會、台灣獨立建國聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣21世紀婦女協會、台灣基督長老教會、台灣青年創新永續學會、公投護台灣聯盟、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、台灣民報文化事業、台灣綠色民主青年學會、台北市青年綠政協會、台灣教育發展協會、台灣新國家運動連線、福爾摩莎人文關懷協會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、台灣寶島廣播電台、寶島客家電台、台灣好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會、台灣數位電商創新協會、台灣新創智能產業發展協會、台灣島永續發展協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台北市永吉聯誼會等。