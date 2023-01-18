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快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

▲▼立法院聯席委員會審發現金特別條例 曾銘宗 柯建銘 朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院聯席委員會審發現金特別條例 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院經濟等5委員會18日續併案審查全民共享特別條例，但全條例7條文、甚至連法案名稱都未達共識，因此將全部條文保留送朝野協商，若依相關程序，該條例要進入1個月冷凍期，普發現金最快要等到4月。

依照立院職權行使法規定，議案送出委員會若須經朝野協商，除非朝野協商達成共識，否則相關議程要進入冷凍期1個月後才能表決處理，而本次立法院延會只到明天（19日），因此全案想要在農曆年前三讀「已不可能」。

對於相關時程，民進黨團總召柯建銘今天也表示，全部條文保留出委員會的話，要朝野協商1個月，最快2月20日表決、政院送預算、院長備詢、付委審查、一個月後表決，一定會走這樣的路徑，算起來差不多要到4月。

對於媒體追問可能拖到4月？柯建銘直言，差不多啊！這個時程可以算出來，每個流程都不可免除，大概2月20日協商法案，政院趕快送來。

至於民眾希望6000早點領到，柯建銘指出，所有版本都一樣，大家併案審查，國民黨要1萬、政院要6千，最後一定要走程序，條例先訂清楚，「不是國民黨說發1萬就比較快，國民黨不要天天在裡面不講清楚、迷惑百姓」。

國民黨立委賴士葆指出，今天有這個問題就是超徵稅額太多，1萬塊是有來源的，不要跟疫後紓困混在一起，這個就是純粹經濟共享，政院版本是魚目混珠、趁火打劫，國民黨團不能接受。他還說，「民進黨講4月才能領是嚇唬人的，有共識就可以直接處理、時程就會很快，只是民進黨不支持發1萬」。

對於相關條例，民進黨立委管碧玲則表示，勞健保撥補跟電價補貼是需要的，政府的說明相信人民能理解，自己原來也是主張發1萬，但如果要增加到1萬，歲計賸餘是不夠的，如果要發1萬就不符合這個規定，最後到7月才能領到1萬。

管碧玲指出，若是6千，不經冷凍期的話，就可以在2月28日領取，如果協商跟預算都有1個月冷凍期，就會變成4月5日發，呼籲免協商送出委員會，因為最後表決還是原方案，卻要延到4月5日。

對於初審結果，管碧玲表示，行政院確實已經都準備好了，原本2月28日就可以發，還是要表達自己的遺憾。

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