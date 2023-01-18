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蘇清泉選屏東落敗「要真相」！　國民黨聲援請賴清德一起支持

▲屏東縣長選舉結束已一個半月，但當時投開票爭議至今仍待司法審理。國民黨呼籲，司法機關應公平審視每一項被提出的證據，並盡速實質審理選舉與當選無效訴訟，還台灣民主乾淨選風。（圖／國民黨提供）

▲屏東縣長選舉結束已一個半月，但當時投開票爭議至今仍待司法審理。國民黨呼籲，司法機關應公平審視每一項被提出的證據。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效、當選無效及司法驗票等訴訟，日前於屏東地方法院開庭審理，對此，國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興今（18）日偕同蘇清泉召開「訴諸司法護民主，聲援蘇清泉要真相」記者會，強調國民黨全力支持蘇清泉透過相關法律途徑，保障及捍衛參選權益與屏東縣民權利，並呼籲新任民進黨主席賴清德一起支持，「沒有真相，就沒有屏東縣長！」

蘇清泉表示，去年底屏東縣五合一選舉是最荒唐的一次選舉，過程中作弊、違法的事情頻傳，他表示，同樣辦理選務，為什麼台北市立委補選、嘉義市市長選舉都可依照標準作業流程，一票一票的亮票、唱票，一個多小時開完，乾乾淨淨、清清白白，但屏東縣卻是一張張用丟的開票。他指出，這次屏東選舉傳出有一個人領兩張票、有人領兩張票的、有投完票出去後又進來投的，這都有證人，「選舉怎麼選到這樣？這不是瑕疵，是違法，如果不遏止，2024年總統立委選舉，他們就會繼續這樣做」。

蘇清泉指出，縣長、縣議員應該優先開票，屏東這次選舉的總票數約42萬多張，應該一個小時多久可以開完，但開到下午六點多，他的票數還領先，就停了一個多小時，七點再開，對手已經領先，之後票數再拉近時，八點多開票又停了。此外，選舉人數一再變但投票率卻不動，但他們的解釋卻讓人無法理解。

洪孟楷提出三點呼籲：第一、司法應該公平審視每項證據；第二、要求司法儘速做實質上的審視，讓選舉當選無效、選舉無效的案件儘速審理完畢；第三、呼籲新當選民進黨主席的賴清德與國民黨一起支持「沒有真相、沒有屏東縣長」。

洪孟楷也指出，「沒有真相，沒有辦法有屏東縣長」，他呼籲今天新就任的賴清德黨主席是否願意跟國民黨共同為了屏東的鄉親、為了台灣民主選舉史上不要留下污點、不要留下遺憾、不要留下讓大家沒有辦法接受的狀況，一起支持「沒有真相，就沒有屏東縣長」？

林家興則呼籲司法透過公平公正的審理判決，還蘇清泉一個公道、還屏東人民一個公道、維護台灣民主價值與乾淨選風。他指出，屏東投開票亂象不僅有諸多影片流傳，引起社會譁然、民眾非議，變成台灣選舉的「負面教科書」。就連中選會主委李進勇也坦承屏東開票確有瑕疵。林強調，此案攸關台灣自由民主之發展與廣大屏東縣民之利益，國民黨強烈聲援蘇清泉以提出司法訴訟追求真相、捍衛民主的正義之舉，並呼籲司法要不偏不倚、公平公正判決，以昭社會公信。

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