▲「阿娘喂」3000元善款變管理費！加盟主怒提告，廖老大回應了。（示意圖／記者許權毅拍攝、翻攝自廖老大臉書）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

直播主廖老大去年創立連鎖飲料品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，並大量開放加盟，短時間內加盟店如雨後春筍般冒出。但廖老大卻在直播中痛批加盟店的茶飲難喝、臭酸，讓加盟主相當不滿，也提到廖老大將向每店每月收3000元捐款當成管理費，跟公益活動毫無關聯，今天更控告廖老大詐欺、加重誹謗。廖老大公司回應，確實有捐給慈善機構，也有捐款單據，至於對於加盟主提告一事，不予回應。

▲飲料店加盟主控告廖老大詐欺誹謗。（圖／記者劉昌松攝）



針對善款卻成管理費一事，廖老大公司回應，因其並非慈善單位，無法勸募，但收的錢都有開發票，因為無法開「慈善、捐款」等品項，才會以管理費名義開出，但確實將加盟主的3000元匯整後捐出，一切都有單據。此外，雖然近日風波不斷，仍有新的加盟店成立，近日才剛輔導完1、2家新加盟店。

至於曾合作的加盟主今天大動作到地檢署提告，控告廖老大涉嫌詐欺、加重誹謗等罪。廖老大公司則說，之前就知道對方要提告，今日才知道對方要以毀謗、詐欺提告，強調不予回應此事，一切交給律師處理。