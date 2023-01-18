WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

▲共享機車WeMo Scooter因應年節期間龐大交通需求，今(112年)農曆春節假期24小時營運全天候不打烊。（圖／WeMo）

記者李宜秦／台北報導

為期十天的春節連假將於周五登場，共享機車WeMo Scooter因應年節期間龐大交通需求，今(112年)農曆春節假期24小時營運全天候不打烊，再推出一連串新年好康活動。

WeMo用戶只要在除夕到初四間登入參加官方FB粉絲專頁活動，並完成指定任務後即可參加百萬壓歲錢抽獎，連續簽到5天還可抽3小時短租券。另外，WeMo也考量廣大民眾走春拜年的需求，民眾租借WeMo即有機會獲得車廂禮紅包袋。

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為鼓勵大家返鄉出遊可多加利用綠色共享運具，同時為ESG貢獻一份心力，再推跨城市(台北市、新北市、高雄市)騎乘活動，WeMo用戶於春節十天連假期間內(1/20~1/29)，凡每一趟騎乘跨任兩城市營運區，還可再抽一日免費騎乘。

▲春節期間共享機車WeMo Scooter推出抽百萬壓歲錢、機票等抽獎活動。（圖／WeMo）

即日起至1月底，凡加入WeMo PASS專屬會員，就可抽日本大阪關西機場來回機票，還可再抽知名日本動畫展覽「進擊的巨人展 FINAL」高雄場觀展門票，此外再直接送台灣知名喜劇公司薩泰爾娛樂「妳好就好 Whatever She Says」線上喜劇影片折扣碼。

WeMo表示，WeMo PASS會員不僅可享專屬會員三大權益(含 : 每月前三趟騎乘20分鐘免費、3分鐘不計費騎乘準備外，累計趟次還可即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘優惠好康)外，本月再加碼送WeMo PASS新加入會員，旅電」4小時共享行動電源借電券。