今晚開始放春假！國5塞車時間曝光　4條替代道路一次看

記者黃翊婷／綜合報導

今日（19日）是春節假期前的最後上班日，高公局預估，返鄉車潮湧現，國道5號南向今日上午就會開始塞車，南港系統至頭城路段從上午10時至下午4時容易出現壅塞。此外，針對易壅塞的路段，高公局也規劃4條替代道路供民眾參考。

▲今日是春節假期前最後上班日。（圖／ETtoday資料照）

高公局表示，今日國5南向南港系統至頭城路段預估從上午10時至下午4時容易出現壅塞，主要為通勤、返鄉以及旅遊的車潮；春節期間為了緩解國5車潮，將於1月22日至24日（初一至初三）每日上午5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用），並於1月24日至29日（初三至初八）每日下午3時至晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

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針對10天春節連假，高公局預估，1月23日（初二）將會是全部國道南向最塞的時候，車流量推測為平時的1.6倍，1月24日（初三）雙向都會大塞車，1月25日（初四）則是全部國道北向最塞的時刻，車流量推測為平時的1.8倍。

高公局透過歷年連假交通特性資料分析，針對易壅塞路段規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1及國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線，以及國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向改道台74線與國4。

另外。針對短途用路人，高公局建議直接走省、縣道或地方道路，並規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向（詳細替代道路路線及預估行駛時間可參考1968App或高公局網站）。

而考量到疏導春節連假期間北向及宜花東返程大量交通需求，高公局將於國1、3、5實施高乘載管制措施，時段與路段如下：

一、1月25日（初四）下午1時至晚間6時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口匝道。

二、1月24日至29日（初三～初八）每日下午3時至晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

▼春節假期高乘載管制措施表。