越南「色碟」賭場藏身民宅...借你錢再暴力討債　警破門逮18人

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及嘉義縣警察局民雄分局，日前接獲民眾檢舉，指稱嘉義縣民雄鄉某民宅地下室設有地下賭場，專門提供越南籍新住民及移工聚賭，還曾有移工因積欠賭債遭暴力討債；經偵查人員現場勘查，發現門口設有監視器，且深夜時段有多名越南籍人士出入民宅，有深入追查必要，結合警察局執行「清源專案」，成立專案小組並報請檢察官指揮。

▲來自越南的博奕遊戲「色碟」 。（圖／嘉義縣移民署提供）

經過專案小組深夜執行搜索，查獲工作人員與賭客共18名，除有2名國人外，其餘皆為越南籍新住民及移工，另查扣越南「色碟」賭具1組、賭資新臺幣39萬元、開山刀及多本帳冊等，經清查帳冊紀錄，近幾個月出入金額多達新臺幣上千萬元，全案將依違反刑法賭博罪等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。



由於該地下賭場工作人員及賭客多為越南籍新住民及移工，透過來自越南的博奕遊戲「色碟」進行賭博，賭具材料簡易，由一組碗盤、4張雙面印有紅白顏色的圓形紙牌及1張下注圖組成，賭法是先把4張圓形紙牌放在盤子上，再將碗倒扣，由荷官搖晃碗盤，搖好後由賭客依下注圖下注，每次下注以新臺幣1仟元為單位。

▲▼ 賭場隱身民宅地下室 嘉義縣移民署及警察局查獲「色碟」 。（圖／嘉義縣移民署提供）

另賭客若玩輸了不夠現金下注，還可以跟賭場工作人員借錢，但有許多移工因為還不出錢而遭暴力討債，甚至因此逃離原合法雇主處成為失聯移工。經專案小組連日蒐證，研判時機成熟，由嘉義地檢署指揮嘉義縣專勤隊、移民署南區事務大隊科技偵查隊、嘉義縣警察局民雄分局及外事科等單位，於日前執行搜索，現場查獲賭場工作人員及賭客，並查扣賭具、賭資、帳冊、開山刀、鋁棒及電擊棒等證物，全案將移送嘉義地檢署偵辦。



專案小組呼籲，違法聚眾賭博，已嚴重影響民眾生活的安寧及秩序，且易衍伸暴力討債，嚴重破壞社會治安，請民眾勿以身試法，移民署將持續與檢、警、調等機關聯合查察不法場所，並請民眾如發現不法，可向檢警及移民機關檢舉，共同打擊犯罪行為。