快訊／澳洲客機「引擎故障」發出求救訊號　機上載100多人

▲澳洲航空班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲媒體9 NEWS最新消息，澳洲航空（Qantas）一架班機18日發出求救訊號，在空中遇到引擎故障問題，已知機上載有100多人。

這架編號QF144的班機自紐西蘭奧克蘭（Auckland）飛往澳洲雪梨，預計於澳洲當地下午3時10分降落在雪梨機場，另據雪梨晨鋒報消息，飛機降落時間為當地下午3時25分（台灣中午12時25分）。澳洲每日郵報指出，這架飛往雪梨航班的飛行時間全程只需要3個多小時。

雪梨機場發言人表示，機場已通知消防與救援部門（Fire and Rescue）、新南威爾斯州警方等單位，作為預防措施。新南威爾斯州救護車服務（NSW Ambulance）稍早證實，人員正針對這起事件做出應對，等待航班抵達。

緊急應對人員會在停機坪待命，預計班機將安全降落。雪梨機場估計，這起事件現階段不會影響到其他航班。