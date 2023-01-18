最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

Smooth landing for @Qantas flight #QF144 at Sydney Airport after earlier issuing a mayday call reportedly due to engine failure en route from Auckland. pic.twitter.com/6Je0Gr9saa — Tyson Whelan (@tyson_whelan) January 18, 2023



記者詹雅婷／綜合報導

澳洲航空（Qantas）一架載著100多人的客機18日在飛行途中發出求救訊號「mayday」，通報發生引擎故障。所幸班機稍早已經順利降落在雪梨機場，平安著陸的畫面也曝光。

這架編號QF144的班機18日下午自紐西蘭奧克蘭（Auckland）起飛，原定下午3時10分就會飛抵澳洲雪梨，但卻在飛越太平洋上空時，因引擎問題發出求救訊號。已知這架客機為波音737-838雙引擎客機。

這架班機已經於當地下午3時30分左右順利降落雪梨機場，緊急人員在旁待命。另據紐西蘭媒體Stuff報導，在班機尚未平安降落之前，有超過10萬人在FlightRadar24追蹤這架班機。

澳航發言人表示，客機其中一個引擎遇到問題時，距離雪梨還有約1小時的飛行時間，遵照標準程序發布求救訊號「mayday」，不過事後已降級為「PAN」（可能需要援助），「在班機降落並經過工程師評估之後，將發布更多相關細節」。