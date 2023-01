最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

Smooth landing for @Qantas flight #QF144 at Sydney Airport after earlier issuing a mayday call reportedly due to engine failure en route from Auckland. pic.twitter.com/6Je0Gr9saa — Tyson Whelan (@tyson_whelan) January 18, 2023



記者詹雅婷/綜合報導

澳洲航空(Qantas)一架載著100多人的客機18日在飛行途中發出求救訊號「mayday」,通報發生引擎故障。所幸班機稍早已經順利降落在雪梨機場,平安著陸的畫面也曝光。

這架編號QF144的班機18日下午自紐西蘭奧克蘭(Auckland)起飛,原定下午3時10分就會飛抵澳洲雪梨,但卻在飛越太平洋上空時,因引擎問題發出求救訊號。已知這架客機為波音737-838雙引擎客機。

這架班機已經於當地下午3時30分左右順利降落雪梨機場,緊急人員在旁待命。另據紐西蘭媒體Stuff報導,在班機尚未平安降落之前,有超過10萬人在FlightRadar24追蹤這架班機。

澳航發言人表示,客機其中一個引擎遇到問題時,距離雪梨還有約1小時的飛行時間,遵照標準程序發布求救訊號「mayday」,不過事後已降級為「PAN」(可能需要援助),「在班機降落並經過工程師評估之後,將發布更多相關細節」。