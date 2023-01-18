獨／網紅布丁+圤智雨南下談合作　助理倒車撞爆保桿…2人緊急送醫

▲布丁的助理倒車時不慎自撞電線桿，車損相當嚴重。（圖／梁布丁提供）

記者陳雕文／綜合報導

太慘了…網紅圤智雨日前被拍到在台北街頭跟辣模接吻，以為傳出新戀情，結果被女方發文打槍；而曾經跟連千毅一同直播的主持人布丁，前一陣子傳出在餐廳遭酒醉警員性騷擾。近期都不順的2人互為好友，17日下午相約去台中洽談音樂活動的合作，未料布丁的助理一時糊塗倒車自撞電線桿！車內的圤、布緊急送醫。

據了解，原本圤智雨要搭布丁的便車，一同下台中洽談音樂活動的合作，未料布丁的助理開車倒退時，未注意後方電線桿直接撞了上去，力道之大導致保險桿破了、車燈爆了…坐在副駕的布丁受到劇烈驚嚇並出現胸悶的狀況，所幸就醫檢查後無礙。

▲圤智雨目前身體狀況不明；布丁則在醫院檢查無礙後，趕去處理其他工作。（圖／翻攝自圤智雨、梁布丁臉書）

布丁表示，後座的圤智雨頭部有撞到靠枕，當下意識滿清醒的也沒其他外傷，原本他自己也覺得沒什麼狀況，但過不久就出現噁心想吐、頭暈等疑似腦震盪的症狀緊急就醫，目前還在醫院。

▲撞擊力道之大，保險桿跟車燈都爆了。（圖／梁布丁提供）

●該去拜拜的兩人…

曾任連千毅女郎、現任婚禮主持人與歌手經紀人的性感網紅「梁布丁」與歌手友人，上月底凌晨在台北市的音樂餐廳消費時，傳出遭醉漢及大安警分局警員言語、肢體性騷擾。當時雙方爆發口角，過程中歌手友人為保護布丁而出拳！鼻樑被打斷的醉漢跑到派出所提告，而布丁也不甘示弱，對醉漢及警員控告性騷擾。

▲性感網紅布丁指控遭警員及另名男子性騷，雙方鬧上警局。（圖／記者張君豪翻攝）

至於網紅推手、前AV導演圤智雨，則是在本月10日被記者直擊，在台北街頭摟著辣模「工業凱C」，並在雙層餐廳巴士上熱吻，但事後女方發文切割跟圤智雨的關係，甚至放話說，「為保護自身名譽，從今起婉拒雙方所有合作事項，如果圤智雨登門騷擾或跟蹤，會立馬報警處理。」

不順的2人可能希望透過合作達到「負負得正」的運勢，殊不知17日一起遇上車禍，原本要去台中的行程變成「進醫院」，始料未及的狀況令他們窘爆…儘如此，布丁仍樂觀表示，「可能是老天爺提醒我該換車了。」

記者在截稿前尚無法得到圤智雨回應，確切傷勢及身體狀況還有待釐清。

▼圤智雨與長腿新歡坐雙層餐車巴士還熱吻。（圖／記者陳雕文攝）



