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王浩宇曝解放軍4個「最可能登陸點」　快速布雷才能降低國軍死傷

▲▼火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）M136為車載佈雷版本、M139為空中佈雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）部署的地雷，是戰車壓到才會爆炸的「戰防雷」。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國售台的「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems）可以加速部署戰車壓到才會爆炸的「戰防雷」，相關話題在網路上引發許多討論，甚至出現許多關於「火山」系統的不實謠言。對此王浩宇表示，台灣有4處解放軍最有可能登陸的地點，只有快速布雷才能降低國軍的死傷。

王浩宇表示，台灣僅有14處地點可登陸。其中寶斗厝海灘、海湖海灘、喜樹海灘跟、中甲南海灘，是中共最可能的登陸地點，因為這些海灘比較平緩，只能在這四個便於實施大規模正規登陸的灘岸，中共才有可能運送甲車、坦克。

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇曝台灣有4處解放軍最可能登陸點，快速布雷才能降低國軍死傷。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇表示，我方只要快速對這些中共登陸路線進行布雷、包圍，中共的坦克、甲車就無法上岸，就算單兵突破防線，少了重武器的支援，共軍也難以深入、容易殲滅，能有效降低國軍死傷。

事實查核中心日前針對「火山」系統發文，軍事專家指出，美國近期宣布要出售台灣火山布雷系統使用的是戰防雷，並非《渥太華條約》限制的人員殺傷雷；戰防雷針對目標是坦克，人員踩在戰防雷上，會因未達到戰車的重量，戰防雷不會爆炸。

軍事學者說，火山布雷系統戰防雷是金屬製品，外殼並不是塑膠，且系統可以設定戰防雷的自動銷毀時間，不會造成難以清除的狀況；該系統還具備自動化設定功能，可以將布雷區域透過數據化方式傳送給友軍，達到阻絕敵軍，同時讓友軍避開危險區域。

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