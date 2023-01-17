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陳建仁配鄭文燦入閣？　他喻「疫苗＋論文二回合」：綠營2024倒大楣

▲▼陳建仁、鄭文燦。（圖／資料照／記者黃國霖攝）

▲陳建仁、鄭文燦。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

內閣改組傳言不斷，台灣民意基金會董事長游盈隆17日透露，有消息傳出，兩天後將公布新內閣名單，由前副總統陳建仁接任行政院長、前桃園市長鄭文燦接任行政院副院長。他坦言，若真的是這樣，民進黨2024總統和立委選舉就要倒大楣了，因為這無異是宣布疫苗門與論文門進入第二回合，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。

游盈隆稍早透過臉書發文表示，他今天無意中聽到消息稱19日將公布新內閣名單，而行政院長由陳建仁接任、鄭文燦接任副閣揆，這個消息和一個禮拜前傳出來的說法一樣。但若真的是這樣，那就只能用「猴免挵囉」這句台灣俗語來形容，更直言「2024民進黨總統和立委選舉要倒大楣了！」

游盈隆認為，總統蔡英文若欽點陳建仁和鄭文燦搭檔行政院正副院長，對民進黨來講絕對是一個天大的災難，因為這無異是宣布「疫苗門與論文門進入第二回合」，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。

游盈隆進一步質疑，陳建仁作為蔡英文總統首席公衛顧問，與爭議性的疫苗政策及高端疫苗關係扯不清楚，而鄭文燦台大國發所碩士論文被校方確認抄襲並撤銷學位，這兩位如果出任新閣的正副閣揆，社會觀感會有多壞？蔡英文難道一點都沒感覺嗎？神經是要多大條才會連高端疫苗爭議這麼嚴重的事情都無感？道德尺度到底要多寬，才能將鄭文燦論文門醜聞視若無睹？真的可以「政治歸政治，學術歸學術」嗎？2022選戰大敗的經驗教訓還不清楚嗎？

「當然，最倒楣的是即將上任民進黨主席的賴清德。」游盈隆強調，如果賴清德代表民進黨參選2024總統，而接任內閣的是陳建仁和鄭文燦，代表這不只是綠營授人以柄，而是向藍營棄械投降的意思。不過，游盈隆也質疑，就算蔡英文和賴清德之間互有心結，但有必要玩這麼大，把江山拱手讓人嗎？直呼「思之令人不寒而慄，但願這不是真的。」

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