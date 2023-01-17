刑事局破首宗3D列印長槍　「改興趣的」嫌自豪：試槍嘸聲啦

▲▼刑事局偵六大隊第五隊破獲國內首宗3D列印製造長槍，嫌犯辯稱單純改造興趣，沒有用來犯案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局偵六大隊第五隊3個月前在網路搜尋，發現住在嘉義太保的李姓男子經常購買槍枝相關零組件，日前前往李的住處搜索，搜出2支長槍、1把改造手槍、4把半成品，以及65顆擊發過彈殼，火力和大批改造工具，宛如一座小型兵工廠。最令人驚訝的是，長槍槍身是透過3D列印，可擊發也有殺傷力，此案是國內首宗，李嫌辯稱單純改造興趣，且犯後良好，最後5萬元交保。

警方清晨7點攻堅時，李嫌還在呼呼大睡，現場查獲3D列印長槍2支、3D列印長槍半成品3支，JP915改造手槍1把、JP915模擬手槍1把、JP915手槍半成品1把、槍管11支、子彈71顆、已擊發彈殼65顆、彈藥室5個、彈簧6個、試射筒1個、3D列印機具2台、3D列印槍身素材原料5圈、鑽床1台、砂輪機1台、鑽頭4支、游標卡尺1支、管鋸1組等。

李嫌從網路上擷取長槍模組圖後，輸入電腦，再以3D塑膠原料列印出槍身，並將槍枝零組件如撞針嵌入槍身後，即是一把可擊發的槍枝，被問到槍枝如何試射？不會如同鞭炮聲吵到鄰居嗎？

李嫌說，屋內有個試射筒，用於長槍短槍試槍之用，「沒聲啦」，沒有拿到外面試射，沒有用在非法或是販賣，單純改造興趣。

警方轉述，李嫌對於自己能透過3D列印出長槍，且有擊發功能，感到相當自豪。

警方表示，槍砲彈藥刀械管制條例已經修正過，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，民眾勿以身試法，刑事局秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」原則，打擊犯罪，淨化社會治安。