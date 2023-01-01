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獨／東區酒店相遇開打破頭　竹聯要角「文千」LV包搜出槍彈

▲元旦清晨東區威斯汀酒店一樓發生黑幫鬥毆事件，警方逮捕2人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲元旦清晨東區威斯汀酒店一樓發生黑幫鬥毆事件，警方逮捕2人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

跨年夜台北市真不平靜！今晨7時許台北市大安區忠孝東路4段威斯汀酒店一樓發生酒客與民眾衝突事件；由於現場2人受傷，雙雙被消防局救護人員送往國泰醫院急救，由於現場目擊者、被害人證稱歹徒持械攻擊，轄區大安警分局啟動快打部隊進行維安，並擴大範圍搜索，當場逮捕持折刀柄敲破民眾頭部的徐男到案（21歲、經查有毒品、聚眾鬥毆、傷害等前科）並緝捕另一名在逃男子。

轄區敦化南路派出所警方緊急調閱監視器，增派警力擴大搜索範圍，在該酒店一樓大廳前逮捕另名涉案的藍姓男子（經查有毒品、妨害秩序等前科）經過藍嫌同意，警方發動搜索，在他身上的LV斜背包中，搜出一把改造手槍及12發子彈，所幸當時衝突未擴大，未釀槍擊事件。

▲元旦清晨東區威斯汀酒店一樓發生黑幫鬥毆事件，警方逮捕2人。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方調查，發現雙方均有喝酒，疑似在忠孝東路107號該酒店樓下相遇，其中徐男與被打傷的鄧男互看不順眼，嗆聲後便大打出手，過程中徐男身軀和手臂有擦傷，鄧男則遭徐男持刀具的擊破頭敲傷，雙方到案後堅稱不提告，但因警方在藍嫌身上查獲槍械，訊後仍依傷害、觸犯槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。

▲元旦清晨東區威斯汀酒店一樓發生黑幫鬥毆事件，警方逮捕2人。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，綽號「文千」的藍男（22歲）隸屬於竹聯幫東堂，2018年曾遭北聯幫成員討債，藍嫌不滿對方讓他丟面子，當場號召20多名小弟聚眾砍人、開槍示威，最後雙方在二殯爆發槍戰，當時槍擊案鬧得沸沸揚揚，警方事後逮捕29人到案。

但藍嫌落網後辯稱槍枝是已故友人寄存，否認知悉槍枝來源，經警方鑑識人員初判該槍具備殺傷力，將查扣槍彈送台北市鑑識中心進行檢驗，並溯源追查槍枝來源，釐清這起衝突發生的真正原因。

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