桃園「黑人家族」郭信一遭狙殺　通緝犯赴公祭現場追悼老大

記者沈繼昌／桃園報導

今年1月2日下午，桃園「黑人家族｣老大郭信一遭歹徒當街持槍連開7槍擊斃，案發至今警方仍在追查歹徒到案，家屬17日上午在桃園殯儀館舉行公祭儀式，桃園警方為杜絕有心人藉機滋事，動員上百警力荷槍實彈在現場部署，當場查獲1名洪姓通緝犯到案。

▲桃園「黑人家族」老大郭信一遭槍殺，17日上午在桃園殯儀館舉行公祭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方荷槍實彈在入口處設立攔檢點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

｢黑人家族｣老大55歲郭信一本月2日遭當街遭槍擊命案，引發各界矚目，家屬今天上午10時在桃殯舉行公祭儀式。桃園市警察局對此極為重視，為杜絕有心人士藉機滋事，事前針對幫派分子進行強力約制，保安警察大隊也出動特殊任務警力支援勤務，現場只見大批員警荷槍實彈，氣氛頗為緊張。

據了解，「黑人家族」最早發跡桃園市南門市場，是桃園最大角頭勢力之一，郭信一為集團精神領袖，儘管近年行事低調但仍具代表性，今天公祭現場包括有竹聯幫、天道盟與桃園在地小南門、大樹林等幫派都派員到場，政治人物大多改由助理、秘書代表致意。

▲警方在入口處設立攔檢點，針對進出人士進行查核。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方在桃殯周邊各路口設置攔檢點，針對出入人士車輛進行盤檢查察，會場周邊區域則蒐證監控，避免有心人士藉機滋事，昨天剛上任的副局長劉印宮奉局長吳坤旭指派到場坐鎮，桃園警分局長黃富村、桃園市刑大大隊長唐嘉仁都到場，即時掌握狀況及指揮調度。

上午8時30分許，32歲的洪姓男子到場參加公祭時，被員警當場查出因涉及詐欺案，遭橋頭地檢署發布通緝，員警查獲後依法解送歸案，另還有2名未成年少年也到場被員警勸離，公祭儀式於上午10時許順利平和落幕。