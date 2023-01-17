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又見宮廟私刑？女信徒跪拜遭「狂拍額頭」狂哭　真相竟是這樣

▲▼又見宮廟私刑？女信徒跪拜突遭「狂拍額頭」畫面曝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲女信徒跪拜突遭「狂拍額頭」畫面曝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

又見宗教私刑？高雄鳳山一間宮廟近日流出一段影片，一名女信徒跪拜時，突然遭到另一名女子出手狂拍擊額頭，由於力道之大，引起現場志工注意，質疑是苗栗墨龍太子掌摑事件翻版。對此，警方調查後表示，當事女子因高齡父親住院陷入低潮，才與友人至廟宇祈福，拍打額頭行為是在雙方同意下進行。

根據曝光的監視器畫面，15日一名女信徒在跪拜時，突遭身旁另一名女子不斷連續狂拍打額頭，而且力道非常大，原以為在狂拍額頭後，動手的女子會停手，沒想到過不久，該女子又猛然對著女信徒再一次頭部猛擊，女信徒後續情緒崩潰，在現場不斷痛哭。

▲▼又見宮廟私刑？女信徒跪拜突遭「狂拍額頭」畫面曝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼女信徒跪拜突遭「狂拍額頭」，廟方志工出聲制止。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼又見宮廟私刑？女信徒跪拜突遭「狂拍額頭」畫面曝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

廟方志工見狀後，懷疑是有宮主在教訓門生，直接出聲質問2人「請問一下在幹什麼？」動手的女子回應「沒事，不好意思」，志工則警告「這邊不是你們私人的場所喔」、「妳的動作太多了喔」、「懺悔就懺悔，還要動手動腳，最討厭妳們這種宗教私刑。」

鳳山分局經了解後表示，位於鳳山區宮廟內的2名香客疑似拍打額頭行為，經熱心志工制止後，即未再有類似行為。另經監視器調閱及聯繫當事女子，她稱是因高齡父親因病住院，心情陷入低潮，才跟朋友至廟宇拜拜為父親祈福，期間友人拍打額頭的舉動，是希望她能早日走出憂鬱情緒，該行為雙方合意，不願受訪，也不需警方協助。

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