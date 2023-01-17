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苗栗砂石車急閃前車自撞　這2輛驚險躲死神！恐怖影片曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣東西向快速道路台72線昨(16日)發生驚險車禍，一輛砂石車行駛台72線與客屬大橋路口左轉時，未注意車前狀況，減速不及，緊急閃避同樣要左轉的大貨車，車頭右偏撞擊外側護欄，砂石車閃避過程中，差點撞擊到一輛機車及一輛休旅車，路口監視影像曝光，讓人看得冷汗直流。

▲▼砂石車行經苗栗縣台72線與客屬大橋路口左轉，減速不及，緊急閃避而撞擊外側護欄。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲砂石車行經苗栗縣台72線與客屬大橋路口左轉，減速不及，緊急閃避而撞擊外側護欄。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局於16日中午12點40分許接獲報案稱，台72線與客屬大橋路口有一輛曳引車撞擊外側護欄的交通事故，立即派遣員警前往處置，並協助救護人員將傷者送醫治療並管制及疏導往來人車。

警方初步調查為，62歲鍾姓男子駕駛載運砂土的曳引車，沿台72線東行，欲於客屬大橋左轉，於進入內側左轉車道時，疑因車速過快且錯估前車左轉啟動車速，為閃避同樣要左轉的前方大貨車，緊急向右往外側切，撞擊外側護欄才停住。鍾男頭部及胸部多處擦挫傷，由救護車送往大千醫院治療，無大礙，經檢測無酒駕情事。

警方調閱路口監視器影像，發現砂石車於閃避過程中，不僅擦撞前方大貨車載運的樹幹，還差點撞擊到在路口等紅燈的同向機車騎士及對向左轉的休旅車，過程險象環生，讓人看得冷汗直流。

苗栗警分局表示，大（重）型車需要較長刹車安全距離，呼籲駕駛人務必遵守速限規定行駛，並隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，確保自己與他人生命財產安全。

▲▼砂石車行經苗栗縣台72線與客屬大橋路口左轉，減速不及，緊急閃避而撞擊外側護欄。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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