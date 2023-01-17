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台積電員工揭「內部3風氣」讓她痛苦　嘆：變成他們才能在這活下去

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）是不少人夢寐以求的公司，不過一名女員工列出內部「3種風氣」，讓她覺得自己格格不入做得很痛苦，疑惑「怎樣的人才適合台積電？」

該名女員工15日在Dcard發文表示，她看見最近很多人在詢問台積電的面試和職缺，但她覺得自己在台積電做得很痛苦，「我個性內向偏敏感，常常覺得自己在台積格格不入。想請教大家，怎樣的人格或我需要做怎樣的轉變，才能適合台積電」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲台積電員工發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO列出3項內部風氣，第一是大家都非常積極有野心，像是會議時大家會一直提出問題，活動時很多人都會巴著主管等，第二是沒有團體主義，比如一個人出錯了，其他同事不會幫助他，只會想著考績問題，第三是公司軍事化管理，上班要求準時，下班卻不準時，「公司文化上下分明，軍事化嚴格管控」。

文章曝光後，有人留言表示認同，「我覺得只能離開公司不然就是要變成他們，才能在這裡活下去」、「我也是在台積過得很痛苦，自己給自己的壓力也很大，所以我大概做7個月離職吧」、「就是有這種氛圍在，即便同事人都還不錯，但真的很難有團隊感」，也有人說，「為了生存為了考績，向上管理是必須的，這個在哪家公司應該都差不多」、「去上班之後本來就都是個人主義吧….這個部分你去到哪都一樣大家都是奴工」、「第二點，也不是只有台積有吧…大公司都在玩這套啊」。

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