「袁崇煥沒笨到拿掃把打清兵」　他批蘇揆：死守寶座無所不用其極

▲趙少康以「袁崇煥不會笨到拿掃把打清兵」諷刺蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌15日受訪時自比明末將領袁崇煥，引發爭議。對此，中廣董事長趙少康16日就在臉書以「袁崇煥不會笨到拿掃把打清兵」為題發文指出，蘇貞昌現在絲毫不像一個即將卸任的行政院長，為了死守院長寶座，已經無所不用其極。

趙少康指出，蘇貞昌不斷被各界點名應該為了施政不力下台負責，卻自比為明末將領袁崇煥，以「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」，強調自己的重要性。他提到，至於「清兵」究竟是賴清德還是老共？蘇貞昌守護的是蔡英文的權力還是民進黨的江山？只有蘇貞昌自己知道，但是後人皆知，「袁崇煥沒有笨到拿掃把回擊清兵。」

趙少康諷刺，最好笑的是，蘇貞昌堅持「抗中」，課綱也推「去中化」，為了自己的權位保衛戰，卻引用中國歷史典故、中國文化，最近在臉書發布的「政績大內宣」還用抖音流行哏，「真是嘴上說不要，身體很誠實」。他奉勸蘇貞昌，要讓年輕人也知道「袁崇煥不死」的隱喻，就趕快調整課綱，別再讓學子讀的歷史「斷鏈」，大家才看得懂。

此外，趙少康提到，去年蘇貞昌還在為台鐵汐東線和新北市長侯友宜爭執，如今卻火速核定拖延20年的汐東線、還稅於民6,000元「撒幣救官」，又大動作調動87位高階警官人事，他批評，「生龍活虎絲毫不像一個即將卸任的行政院長，為了死守院長寶座，已經無所不用其極。」

趙少康表示，民進黨一定非常苦惱，因為這些新政應該留給新任行政院長推動，一上台就給人煥然一新的氣象，蘇貞昌卻掠人之美，急著全部做完，這下子蔡政府想再有新氣象就難了。他指出，「清兵」來不來跟蘇貞昌的關係不大，反倒是副總統賴清德看來幾乎篤定代表民進黨角逐下屆總統大位，但他認為，賴清德「務實台獨工作者」的標籤不除，民進黨「台獨黨綱」不廢，才是台灣未來和平繁榮的最大隱患。