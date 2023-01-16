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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

▲▼民進黨全代會,黨旗進場。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨2007年曾發生11寇事件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨2022年九合一大敗，黨內抓戰犯風起，而立委高嘉瑜與台北市議員王世堅因選舉期間砲口對內的言論引來部分人士不滿，甚至喊出開除黨籍，基層支持者指責聲音也跟著漸大。不過，綠營也有人跳出來急喊別犯下當年追殺11寇的錯誤，認為內鬥並無幫助。到底11寇當時有多慘烈，時至今日仍讓民進黨膽顫心驚？

2007年，前總統陳水扁執政爆發貪汙醜聞，黨內部分立委發聲指責，卻惹來深綠民眾反彈，全台聯播廣播電台政論節目《台灣人俱樂部》主持人章松根、鄭愉生遂發起「手術刀行動」，點名民進黨的11名立委不該被提名，連署若提名這些人，就要在年底選舉時杯葛民進黨。

這11名立委分別為李文忠、林濁水、洪奇昌、段宜康、沈發惠、蔡其昌、林樹山、郭正亮、鄭運鵬、羅文嘉和沈富雄，而沈富雄有次受訪時自稱連同他在內的11人為11寇，也讓11寇一詞成為各界關注焦點。事實上，11寇名單後期還有增加，當時民進黨創黨元老之一的范巽綠，因是百萬人民倒扁運動副總指揮張富忠之妻而同樣挨罵，另作為新潮流系長期盟友之一的蕭美琴更一度被攻擊為「中國琴」。

原「手術刀行動」的連署目標為5萬人，最終竟破6萬人，而民進黨內部在「排藍民調」廝殺下，扣掉因為選區僅有一人參選的段宜康、郭正亮、蔡其昌，11寇只有李文忠熬過初選，而羅文嘉原擠不進不分區立委名單，卻因代表民進黨在台北市大安區參選區域立委的高嘉瑜突然遭回任民進黨主席的陳水扁撤換而被徵召，因此，11寇有5人順利參選，但開票結果仍是全軍覆沒。

從11寇延續到四大天王的內鬥下，讓民進黨大受打擊，2008年立委選舉成創黨以來最慘成績，原89席掉到只剩27席，近乎滅黨，而到了總統大選，國民黨的馬英九更以765萬9014，得票率58.45%，以我國史上最高得票率和得票總數的民選總統候選人之姿，重新贏回政權，而該紀錄一直到2020年蔡英文以817萬0231票連任總統才打破。

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