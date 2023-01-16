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暖冬不利普丁天然氣王牌　歐洲爭取到1年能源轉型

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲西歐和中部歐洲今年出現了較預期更溫暖的冬天，且各國政府推動減少使用天然氣。。（圖／路透）

文／中央社

自從俄羅斯總統普丁下令他的部隊入侵烏克蘭以來，歐洲各國政府最擔心的問題是：如果俄國停止供應天然氣，究竟會發生甚麼事？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國去年2月發動的侵烏戰爭拖延到冬天演變成持久戰，對於多年來仰賴俄國天然氣提供家庭暖氣與工廠電力的歐洲國家而言，威脅切斷天然氣供應原本應是普丁手中的一張王牌。

隨著嚴冬到來，沒有受到俄烏戰爭直接侵害國家的民眾或許會想，為何他們必須為了烏克蘭犧牲自己的安逸與生計？承受國內壓力的各國領袖或許會因此軟化制裁俄羅斯的立場，又或許會在斡旋和平協議時，傾向有利於莫斯科的條件。前述都是原本的設想。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員吉爾斯（Keir Giles）解釋說：「俄國抱持的一種固有觀點是，它們對外作戰時最有利的資產就是冬天。」

吉爾斯說：「俄國原本想利用冬天來強化手中的另一項籌碼：能源武器。俄國指望憑藉嚴寒冬天逼迫歐洲就範，藉此說服歐洲大陸民眾，不值得犧牲自己皮夾裡的鈔票來支持烏克蘭。」

▲▼2023年1月西班牙畢爾包（Bilbao）異常溫暖的氣溫，男孩們在噴泉玩耍。（圖／路透）

▲2023年1月西班牙畢爾包（Bilbao）異常溫暖的氣溫，男孩們在噴泉玩耍。（圖／路透）

但是西歐和中部歐洲今年出現了較預期更溫暖的冬天，加上各國政府一致推動減少使用天然氣，使得普丁手上最有力的一張籌碼沒有發揮作用。

時序邁入2023年，歐洲政府現在有機會開始行動，準備在下一次冬天到來前減少對俄羅斯天然氣的依賴。隨著戰事落幕遙遙無期，這麼做也有助於西方國家統一陣線。

前英國能源部官員貝爾（Adam Bell）表示，暖冬實際上「替歐洲爭取了一年時間。 12月和1月如果更冷，會消耗不少歐洲天然氣儲量」。

然而他也警告，光是儲存天然氣並不夠。「必須有效率地採取更多動作。家庭和企業需要透過絕緣材料減少能源消耗的建物。企業則需要轉換成減少使用天然氣的製作過程。」

▲▼2023年1月瑞士滑雪勝地因為氣候異常溫暖不下雪，只好鋪上一層人造雪。（圖／路透）

▲2023年1月瑞士滑雪勝地因為氣候異常溫暖不下雪，只好鋪上一層人造雪。（圖／路透）

批評人士指控，歐洲政府花太多心力在控制當下的天然氣價格，而非投資更長期的應對方式，例如更有效率或可再生的能源。

「歐洲政策研究中心」（Centre of European Policy Studies）研究員埃爾克布特（Milan Elkerbout）表示：「控制價格波動在政治上是可以理解的作法，因為這直接影響家庭和企業關心的成本問題。但讓天然氣變便宜，反而減少了降低整體使用量的動機」。

他表示：「政治家通常以為有效使用能源是一種長期計畫。但即使只是短期提高效率的小方案，也可以帶來很大的整體影響」。

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