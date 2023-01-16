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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會擴建6選址曝　游錫堃：盼下會期提評估方案

▲▼游錫堃推動國會擴建計畫。（圖／立法院提供）

▲游錫堃上任後即推動國會擴建。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為解決立法院空間嚴重不足的問題，立法院長游錫堃上任後推動國會遷建，16日下午主持未來國會願景規劃諮詢委員會第五次會議，會中提出包括位於台北市、新北市、台中市、宜蘭縣、彰化縣的6處擴建基地選址，並盼下會期開議之初，提出擴建地點評估方案，交付朝野黨團協商，並推派各黨團委員籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，正式召開委員會進行細部討論。

立法院現址占地僅約1.9公頃，過去就曾多次爆出，院區內充滿違建物，包括南側庫房、國會圖書館、印刷所、合作社等處，且還佔用周邊的鎮江街，因此，游錫堃積極推動國會擴建計畫，希望在任內完成這個重要的使命。

▲▼游錫堃推動國會擴建計畫。（圖／立法院提供）

游錫堃今天主持第五場未來國會願景規劃諮詢委員會會議，他說明，先前陸續召開4次諮詢委員會議及6次專案小組會議，研擬出公正客觀的選址「評估指標」及「評估指標權重」，將各縣市政府所建議之26處地點予以詳細分析。

游錫堃指出，初步建議擴建基地依序為中正紀念堂（台北市）、空軍總部舊址（台北市）、土城看守所現址（新北市）、成功嶺營區（台中市）、中興文化創意產業園區（宜蘭縣）、高鐵彰化車站特定區（彰化縣），共計6處為優先考慮的擴建基地。

此外，游錫堃會中裁示，立法院現址仍為重要議事場域，應妥善保存活用，立法院「遷（改）建」正名為「擴建」，評估建議地點若有法定文資身分，未來規劃時應依現行文資法規處理，最後會議決議請修正後於3月前提專案小組會議，再召開諮詢委員會議討論。

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