總預算小年夜前一天才拚三讀　內閣改組時程可能農曆年後啟動

▲朝野黨團協商達成立法院延會至1月19日。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



記者陶本和／台北報導

立法院4黨團上周五協議再延會至19日，隨即牽動內閣改組時程。今天朝野黨團協商決定，17與18日審查攸關全民普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案；而19日才會就明年度中央政府總預算力拚三讀，由於20日就小年夜，推算內閣改組的期程，勢必往後延至農曆年後才會著手進行。

立法院4黨團於上周五（13日）協議「再次延會」至19日，且優先處理普發6000元現金的特別條例後，再來處理中央政府總預算案；不過，即便在野黨不斷要求優先處理6000元現金的特別條例，但規定編列預算必須付委，所以時程上本來就「不可能」在農曆年前發現金，預劃的時間點，一直都是在農曆年後發放。

不過，正因朝野協議優先處理6000元現金特別條例，且朝野在16日達成共識，相關草案將併案交付委員會聯席審查，於17、18日兩天進行；而這也代表，明年度的中央政府總預算案，只能於19日力拚三讀，並上演表決大戰。

總預算案確定拖遲到19日三讀，由於隔天（20日）就是小年夜，也是春節假期的開始，所以勢必也會影響到行政系統的內閣異動作業。根據108年時任行政院長賴清德總辭，是在1月上旬，當年的農曆春節在2月份，尚有時間銜接與處理行政程序，但今年時間緊迫之下，內閣改組的時程，較為合理的推斷會落在農曆年後。

國會人士表示，上周確定延會至19日時，就已經幾乎確定內閣「新年新氣象」的可能性較大。該人士也說，不知道國民黨到底在考量是什麼，嘴巴說要蘇貞昌趕快下台，但又拖延議事，如果藍營真的想要蘇貞昌下台，那應該是趕快審完總預算才對。