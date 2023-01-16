新北幼兒健康操2.0版　老少咸宜「融入閩南客家與原住民語」

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（16）發布「動動健康操MV」，宣布幼兒健康操邁向2.0進階版，針對中、小班幼生設計的健康操，強化幼兒上下肢的肌耐力、平衡協調、心肺功能，適合3-5歲幼兒律動，影片還融入閩南語、客語、原住民族語等語言，讓幼兒在唱跳中自然習得本土語，寒假將至，教育局呼籲孩童邀家中長輩一起看影片做運動。

新北市教育局今舉行「動動健康操ＭＶ」首播記者會，新北市教育局長張明文和幼兒園學生一起上台律動。張明文說，此次透過教康操影片發布，贈送全市幼生祝福小禮袋，內含健康操QR Code連結，期待新北市9萬個幼生家庭輕鬆連結資源，利用春節與寒假期間多運動。

新北市教育局指出，本首健康操共拍攝2支影片，其一為教學示範版，以分解動作方便教保服務人員與小朋友學習，其二為MV宣傳版，拍攝地點是在新北市的熊猴森樂園，畫面可愛吸睛，充分展現幼生的活力朝氣。

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新北市幼教研習暨資訊中心主任鄭雅玲指出，本首動動健康操節奏輕快、歌詞淺顯，可訓練較少使用的肌群，建議老師們可將本首健康操列入每日早操、運動會的表演節目或全園性親子活動。







▲新北市教育局長張明文（中）與幼童一起示範新版健康操。（圖／新北市教育局提供）