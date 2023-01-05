免會考「不看在校成績」　新北特招「專業群科甄選」開1079名額

▲新北市112學年高中特色招生專業群科甄選入學提供1079個招生名額 。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（5日）公布112學年高中特色招生專業群科甄選入學核定名額，共有13校67科、提供1079個招生名額，此管道免看會考成績、免在校成績、重實作興趣，甄選項目有書面審查占總成績30%、術科測驗占總成績70%，簡章將於本月16日公告。

新北市教育局指出，簡章將於本月16日起公告於鶯歌工商特招網站及各招生學校網站，填寫報名資料時間為2月14日至3月9日，術科測驗時間為4月22日，提醒有考生可於4月10日起至報考學校校網查詢測驗試場、時間分配、工具材料表等資訊。

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新北教育局表示，今年書面審查除了包含一般條件的相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、生涯發展規劃書、技藝社團及職探相關營隊等四大項外，首次增加特別條件，由招生學校依科別人才培育需求列加分項目，請考生務必詳閱簡章；而術科部分則修訂為全體考生皆需參加測驗。

新北教育局長張明文表示，往年新北市特招是以聯合命題與測驗進行，今年轉為由各校以術科測驗來發掘適性人才，並將大學特殊選才的精神，串連到國中升學的管道，提供各招生學校挑選符合學科專才的學生。

三重商工製圖科一年級學生胡冠睿說，去年透過特招進入學校，國中時曾參加技藝競賽機械識圖與製圖職種獲得第6名，在書面審查時佔很大優勢。擔任電腦輔助製圖課程教師蔡恒光表示，特招學生在國中技藝班奠下基礎先備知能，提升實習課程的學習成效。