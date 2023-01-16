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他問自慰完「手插進女友下體」會懷孕嗎？　婦科醫傻眼回1句

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果還沒有計畫當爸媽，應該要做好避孕措施，但如果碰到這個情況呢？婦產科醫師蘇怡寧近日分享，有男子擔心自己自慰完之後，再將手放進女友的陰道內，有可能產生「愛的結晶」，因此傳私訊詢問，讓他看了相當傻眼，打出3個問號，表示「我真的不懂」。

蘇怡寧近日在個人粉專分享網友私訊截圖，看到一名男子表示，「想請問醫師，當下自慰完將手上精子擦乾後洗手，再伸進女友陰道，這樣會懷孕嗎？」蘇怡寧看到後有些傻眼，當下只能耐著性子回應「2個星期後驗孕就會知道」。不過事後對於這個問題，他還是忍不住打出3個問號，表示「為什麼？我真的不懂」。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧看到網友的提問趕到傻眼。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

傻眼的是，男子看到蘇怡寧的回應之後，還是不死心詢問「機率大概多少？」他忍不住嘆道，「唉，又來了又來了！很顯然他都不關心我來函照登了些什麼，他只關心機率」。此外，他也抱怨，因為PO出這篇文章，就被臉書警告「違反《社群守則》中有關成人性誘惑的規定」，遭到禁言3天，無奈表示「反正過年前很忙，你要鎖就鎖，老子就不想用小帳更新了」。

不少網友看到後紛紛笑說，「這樣都能懷孕，那他就是上帝之手了」、「健康教育真的很重要啊」、「我以後都不要跟別人握手了」、「這算是加工受孕嗎」、「洗手時，指縫有摳乾淨嗎？如果沒有，只好等2週後開獎了」、「這樣如果懷孕的話，爸爸是手指頭，對吧？選我正解」、「難怪古時候都說『牽手會懷孕』…原來是這樣來的」。

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