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大陸 大陸焦點 特派現場

救下可憐汪收編！突遇劇烈山崩…「靈犬報恩」拯救全家命

記者鄭思楠／綜合報導​

狗狗永遠都是人類最忠實的夥伴！1月10日，四川宜賓一名男子和孕妻騎車載著愛犬，在通過一條山路時，愛犬突然焦躁不堪，之後更突然跳車。正當他覺得奇怪時，發現前面的路下秒就發生山崩。他和愛妻事後感嘆，是狗狗救了全家的命。他表示，愛犬是在被狗販子抓走的途中掙脫逃走的，當時牠瘸了一條腿，在被自己救治後，已經康復。

據《快科技》報導，1月10日，四川宜賓一狗狗在山體塌方前跳車，救下主人及其孕妻。

當事人岳男稱，當日他們夫妻倆一人騎一輛電動單車去叔叔家，狗狗坐在電動車踏板上一同前往。

▲被收養流浪狗跳車攔住懷孕主人，下一秒山路塌方。（圖／翻攝自影片）

▲被收養流浪狗跳車攔住懷孕主人，下一秒山路塌方。（圖／翻攝自影片）

他表示，當時距離事發地點還有20公尺左右，狗子突然從車上跳下來，夫妻倆只好停車叫狗狗回來上車。過了幾秒鐘，前面突然塌方。

據岳男說，狗子是撿的米克斯，剛來家兩三個月，還給牠治好了瘸腿，「如果不是牠，後果不堪設想，以後會對牠好一點。」

據了解，狗狗的聽力和嗅覺都非常敏感，有不少地震區狗狗躁動不安的案例。估計是山體滑坡前的松動被這隻狗狗發現了，這才跳車準備逃離。

影片曝光後吸引百萬網友熱議，網友留言表示，「狗狗不但能聞到人類身上的病變還能預知到危險，真是神了」、「狗狗真的是人類最好的朋友，你帶牠脫離流浪生活，牠會回報你的」、「收編的流浪狗真的特別乖」、「看哭了，這孩子真的很有靈性，怎麼這麼貼心」。

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