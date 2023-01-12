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陸女上班一天「因已婚被開除」　公司竟回：想找個「不會懷孕的」

▲▼陸女上班一天「因已婚被開除」　公司竟回：想找個「不會懷孕的」。（圖／翻攝微博）

▲女子因已婚被開除。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省廣州市一名女子日前找了一份新工作，但沒想到第一天辦完入職後，就因為已婚被公司開除。更扯的是，女子向公司人事詢問後，對方竟然回應，「公司希望找一個穩定的，不會懷孕的。」

根據《猛獁新聞》報導，女子表示，她為了這一份工作推掉了別家公司的邀請．本來是元旦之前就要去上班了，但公司讓她多等了一周，元旦後的第一天才去上班，但沒想到，填寫完資料，看完公司的相關介紹後，她就被人事叫到辦公室去了。

女子提到，人事看了證件之後發現她結婚了，而且是剛結婚，一定會想要小孩子，可能對公司造成負擔，「我明確告訴她，我近期沒有備孕的打算，不然我也不會找這一份必須做夜班的工作。」

但沒想到，人事竟然回她，「那可不一定，妳要是懷孕的話，公司會很麻煩的，公司現在就希望找一個穩定的，不會懷孕的。」

女子越聽越傻眼，氣得反問對方，「如果是這樣，為什麼之前面試不問我？」最後，對方賠償了100元人民幣（約440元新台幣）。

女子還說，自己是第一次遇到這種事情，非常錯愕，感覺女性的就業環境很不友好，「已婚、未婚、有男朋友、沒有男朋友，別人對妳都會懷有芥蒂。」

事情也在網路上引起大量討論，許多女網友都表示有過類似經驗，「每次面試幾乎都會被問要結婚嗎？打算生孩子嗎？」「已婚跟公司有甚麼關係？這是個人隱私。」「我還遇過面試的人事說我已婚未孕是劣勢，叫我回去生個孩子的，這是人說的話嗎？」

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