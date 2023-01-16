分手冷暴力男友發現懷孕！34歲女苦惱「該生嗎」...過來人給建議

▲女網友與男友分手後，才發現懷孕了。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多情侶有了孩子後會「奉子成婚」，但若是遇上壞脾氣、冷暴力的另一半，你會如何抉擇？一名34歲的女網友與冷暴力男友交往5年，在她身心俱疲決定放手後，卻發現自己懷孕了，讓她苦惱是否該留下孩子。

一名女網友在Dcard以「跟男友沒聯繫一個禮拜了發現懷孕了」為題發文，表示和男友交往5年，期間一直想結婚，但因個性上問題很常吵架，且一起爭執男方就會大吼大叫、不耐煩及冷暴力，在原PO多次卑微求復合後終於心累，決定放手斷了聯繫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料，斷聯一週後她竟發現自己「懷孕了」，傳賴告知男方，對方卻非常冷淡，只表示「下次放假陪妳去產檢」，讓原PO超錯愕「 只有這樣？！要不要生下來？不溝通嗎？」34歲的她想要小孩，但想到與男友的未來就害怕，她只好求助網友。

▲女網友不知道該如何抉擇？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，許多網友建議不要生下孩子，「你明知道不適合結婚，小孩生下來你期望他改變什麼」、「養不起就別生，養得起也別復合」、「你都知道他一堆問題還要生」、「別生 害了自己 還牽連了一個無辜小孩與妳受累」、「不要因為想要小孩就跟一個不適合你的人在一起一輩子欸？」、「請不要害了小朋友」。

也有過來人分享，「之前交過一任6年的也是這樣，家人勸我拿掉，最後我決定聽家人的，至今不曾後悔過」、「我媽20歲時也是和我爸分手後發現懷孕，我爸不跟我媽結婚，也不負責。但我跟媽媽一起生活得很快樂，也不會在乎有沒有爸爸」。