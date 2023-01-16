尼泊爾68死空難「黑盒子找到了」　軍方：迄今未救出任何倖存者

▲尼泊爾空難奪走至少68條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾15日發生30年來最嚴重空難事故，奪走至少68條人命，今（16）日重啟搜救行動。加德滿都機場官員塔庫爾（Sher Bath Thakur）稍早表示，墜毀客機的黑盒子已在失事現場找到，且狀態良好，尼泊爾軍方則證實，迄今尚未救出任何倖存者。

綜合BBC、9 NEWS等報導，黑盒子對於調查人員查明墜機原因至關重要，官員透露，駕駛艙通話記錄器（cockpit voice recorder）以及飛行資料記錄器（Flight Data Recorder）都已經找到，並轉交給民航當局。截至目前，墜機原因仍有待確認。

▲失事班機15日原定飛往博卡拉（Pokhara），但卻發生墜毀事故。（圖／CFP）

雪人航空ATR 72失事班機15日載著68名乘客與4名機組人員起飛，原定飛往博卡拉（Pokhara），但卻發生墜毀事故。當局隨即展開救援行動，截至當晚確認尋獲68人遺體，在入夜因天黑暫停救援後，搜救行動16日重啟，持續尋找迄今仍下落不明的4人。

另據亞洲國際新聞（ANI News）報導，尼泊爾軍方發言人班達里（Krishna Prasad Bhandari）16日上午表示，「我們到現在還沒在墜機地點救出任何倖存者」。

在墜機事件發生後，雪人航空透過推特發布聲明表示，為了哀悼在空難事故中失去性命的罹難者，16日所有定期航班全數取消。

▼雪人航空15日的墜機事件是尼泊爾30年來最嚴重空難。（圖／路透）