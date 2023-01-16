女警「極樂亂交」7同事！值勤口交、約3P還炫耀「很大」　下場慘了

▲田納西州已婚女警霍爾被爆與至少7名男警有染。（圖／翻攝自Facebook／La Vergne Police Department）

記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州已婚女警霍爾（Maegan Hall）被爆與至少7名男警有染，除了曾在值勤期間幫對方口交、互發裸照，甚至還曾和同事妻子一起3P。而事情曝光後，霍爾與男警們也都被開除或停職。

▲霍爾被爆與至少7名男警有染。（圖／翻攝自Facebook／La Vergne Police Department）

根據《紐約郵報》報導，田納西州拉韋爾涅（La Vergne）警局日前接獲檢舉，已婚女警霍爾與局內至少7名男警有染，發生性行為的地點包含飯店、遊艇、住家派對，甚至曾在警局辦公室幫男警鮑威爾（Lewis Powell）和希爾茲（Seneca Shields）口交，還對外炫耀鮑威爾的生殖器又黑又大。

▲▼霍爾與7名同事發生性行為結果全遭開除或停職。（圖／翻攝自Facebook／La Vergne Police Department）

此外，霍爾某次在派對上意外得知同事馬格里奧科（Patrick Magliocco）和太太艾米（Amy）正處於開放式關係，因此就大膽在現場與艾米女女激吻，接著再和這對夫妻一起滾床3P。據了解，當時霍爾與艾米接吻時，霍爾的老公也在一旁看著。

▲霍爾與丈夫。（圖／翻攝自Facebook）

除了以上3人外，男警霍拉迪（Larry Holladay）、盧戈（Juan Lugo）、麥高恩（Ty McGowan）和巡警休貝爾（Gavin Schoeberl）也都分別和霍爾發生多次性行為，地點遍佈汽車旅館、遊艇，或是霍爾的家中。霍爾也毫不忌諱地大肆吹噓她和同事間的大亂交，還曾和男同事們互相分享裸照。

最後當局以「執行時發生性行為、性騷擾、不得體行為，且在調查中撒謊」為由，對8名員警祭出開除、停職等處分。