雲林縣警察局長林故廷上任　方仰寧監交成焦點

▲雲林縣警察局長新卸任交接，由方仰寧監交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（16）日舉行卸任局長李謀旺、新任局長林故廷交接典禮，由內政部警政署警政委員方仰寧監交，方仰寧致詞表示，卸、新任局長能力深受各級長官肯定，職務歷練也相當豐富，對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀並提醒同仁應積極打擊暴力犯罪、強化保執勤安全並維持廉潔警察風紀。

雲林縣警局說明，卸任局長李謀旺為中央警察大學51期及警政研究所博士畢業，在職期間工作表現認真，守護雲林縣的治安環境及交通安全，深獲民眾及長官肯定，此次榮陞台北市政府警察局副局長。



新任局長林故廷，中央警察大學刑事系56期畢業、陽明大學生醫光電研究所博士學位，曾任新北市警察局汐止、中和、三重分局長，及刑事警察局主任秘書等重要職務。林故廷表示，對於雲林的治安交通將秉持過去李謀旺局長所建立的基礎，帶給鄉親不管是交通、老人長青站，老年長輩的照顧等，警察局一定全力配合推動。

雲林縣長張麗善表示，李謀旺局長於任內表現傑出恭喜他高陞台北市警局副局長，而新任林故廷局長是雲林子弟四湖鄉人，特別歡迎雲林子弟返鄉服務，相信他一定會秉持照顧家鄉鄉親、不論是交通跟治安均會全力維護，未來雲林縣政府還有很多各局處合作，如何讓鄉親在雲林縣生活更加安心安全，我們全力警民合作一起守護。