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社會 社會焦點 保障人權

愛將恐嚇取財2大過免職...還痛哭喊冤　方仰寧硬起來說話了

記者林悅／台南報導

台南市警察局三線一星秘書室主任莊武能疑涉婚外情，又捲入恐嚇取財案，不僅當場拒捕，還開車衝撞警方，直到員警連開8槍才乖乖就範，台南市警局2日召開考績會決議改記2大過免職，連台南市警局長方仰寧也外傳可能遭拔官，莊武能本人痛哭喊冤，方仰寧請莊員敢面對司法，不要對外有情緒性發言。

▲莊武能（右）遭記2大過免職，向友人私下痛哭喊冤。（圖／苗栗縣警局網站）

▲莊武能（右）遭記2大過免職，向友人私下痛哭喊冤。（圖／苗栗縣警局網站）

對於莊武能事件，可能造成台南市警局長方仰寧被拔官影響仕途，莊武能有沒有致電方仰寧局長？莊武能認為停職可接受，但免職處分太重，並質疑市警局基於何種原因做免職處分？台南市警察局公關室主任林郁誌回應指出，局長方仰寧對於自己會虛心檢討，誠懇反省錯誤，坦然面對上級一切處分及職務安排。

而方仰寧局長主動聯繫莊武能，鼓勵他勇敢面對司法，先沉澱自己、反省自我，整理為自己有利的事證，積極與律師研究商討，千萬不要再有情緒性對外法發言，傷害警察團隊，一切依證據說話，正向面對司法。

▲台南市警察局公關室主任林郁誌代表方仰寧局長回應外界的疑義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局公關室主任林郁誌代表方仰寧局長回應外界的疑義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林郁誌主任說，因莊前主任拒捕，造成員警開槍，傷害警察形象至鉅，另有已婚涉及男女不當交往，並衍生恐嚇取財刑事責任，台南市警局考績會決議由原擬議的停職，改加重到一次兩大過免職，並報市府核定。在方仰寧局長與莊前主任通話過程中，對莊主任所作所為感到遺憾，但不埋怨苛責他，請莊前主任做錯事要勇於檢討面對，方仰寧局長對於沒有把部屬管理好，表示遺憾痛心。

據了解，新竹縣某議員日前收到簡訊，對方以掌握他貪污、不當男女關係為由，要求1000萬元封口費，議員感到害怕，於是向警方報案，警方偵辦後，發現從事旅遊業的高姓女子疑似涉案，跨年夜前往逮人，不料，當天竟是莊武能開車載高女到新竹縣尖石鄉談判，在車上等待談判結束，見警員上前攔查，竟拒不配合，還加速衝撞警車試圖逃逸。警員對空開1槍示警，隨後又連開8槍，順利制止莊武能，但等到對方下車表明身分，才赫見是台南市三線一星警官。

如今一段錄音檔意外流出，莊武能對媒體友人哭訴，「我今天有沒有犯罪？我車停在那邊，我連動都沒有動，我在滑手機，幾個黑衣人拿棍子打你的車窗，像黑道一樣，你不會怕嗎？沒有一個人拿出警察證，然後我下車後說我妨害公務...嗚嗚...」；莊武能強調，他們沒有拘票跟搜索票，完全是違法執行你知道嗎？我不想用這些方式來對他們你知道嗎？法律程序我不懂嗎？但他們違法搜索，硬用妨害公務來卡我！我很委屈！把我停職沒關係，一想到局長沒日沒夜扛重擔面對這些事，讓我這個沒罪的事情去連累他...」。

莊武能還強調，這些警員違法執行搜索，他根本不構成妨害公務，當下他只聽到敲車窗、槍聲，要跑又跑不掉，整個人在車內嚇死了，「我沒有理由要跑，我沒有犯罪我為什麼要跑，我以為是流氓來押人你知道嗎」？

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