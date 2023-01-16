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貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光光　衰運纏你一整年

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲命理師提醒貼春聯6大禁忌。（圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

過年貼春聯的習俗在遠古時期是為了避免年獸侵擾，但你知道其中暗藏的眉角嗎？命理專家柯柏成指出，不同時間貼春聯迎來的好運各有不同，但最遲必須在吃團圓飯前將新的貼上。此外，還有6大禁忌必須遵守，包括須先將舊春聯清除、要貼單數、上下聯要貼對、福財兩字不能在大門倒貼等等，誤踩地雷恐衰運纏身一整年。

貼春聯不能隨便！柯柏成在粉專分享6大禁忌一定要知道：

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1.舊的春聯要清除乾淨，不要將新的貼在舊的上，會將去年不好的氣留到新的一年。

2.春聯要貼單數、一張或三張取「陽數」，如果貼偶數為「陰數」反而招陰。

3.橫聯不會弄錯，但上下聯要分清楚，上聯貼在面對大門時的右邊、下聯則貼在面門的左邊，市售春聯都有清楚標明上下聯，若真的分不清楚就貼一張大的即可。

4.福、財字不可以在大門倒貼，恐有在進家門前就把財氣、福氣倒光光之意，其他地方倒是無所謂。

5.惡作劇的春聯別亂貼，例如「六畜興旺」在古代只能貼在雞舍、豬寮，現在除非家裡開農牧場者適用，否則亂貼在家裡會犯爛桃花。

6.家中若有喪事者至少在對年內不要貼春聯，將舊的清除即可，該習俗是對往生者的尊重，若人一走就忙著貼紅慶祝，觀感上不佳。

▲▼ 居家大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 ，春聯上下聯勿貼錯，貼春聯,過年春聯 。（圖／記者張菱育攝）

▲春聯上下聯勿貼錯，仄聲為上聯，平聲為下聯。（示意圖／本報資料照）

柯柏成強調，貼春聯前「舊的要先清除」，在節氣大寒後就可進行，先清掉不貼新的也無妨。而貼新春聯最好的時間是除夕當天上午5點至7點，可得貴人運，家中適齡待嫁未娶的家人去貼可招人緣桃花；上午7點至9點，家中負責賺錢者動手貼可得財氣；上午9點至11點，擔任業務或是老師、網紅、名嘴的家人去貼可增進口才。

柯柏成接著說，家中若有久病不癒但還能行動者，可在上午11點至下午1點貼春聯，「取正午當旺陽氣去除病魔」，若無法動身者由家人代貼也可以，貼完後務必告知當事人已經替他處理好。而最重要的是，無論多忙，最晚在除夕夜吃團圓飯前要將新的春聯貼上。

新春聯來源多，柯柏成說可依照家裡需求貼上，例如想升官者，就可貼市長、議員送的；求財的可以貼銀行或土地公廟送的；要考試則可貼文昌帝君、孔廟或是關聖帝君廟方的春聯；家裡不平安，有久病的家人就適合找主祀藥師佛或保生大帝廟方的春聯。他說，「看家裡現在缺什麼就找來源最多的單位，如果想四平八穩求平安，任何廟方的春聯都適合。」

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