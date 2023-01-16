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《木曜4》射箭意外現場曝！　男大生「站氣球旁滑手機」清場也不管

▲▼ 。（圖／翻攝自YT《木曜4超玩》）

▲男大生低頭滑手機。（圖／翻攝自YT《木曜4超玩》）

記者施怡妏／綜合報導

《木曜4超玩》去年11月舉辦YouTuber運動會，發生一名男工讀生被弓箭射傷腳的事件，家長氣憤向媒體投訴主辦單位。日前就有網友翻出運動會片段，當時男大生就站在氣球後面滑手機，白隊射完箭之後，工讀生集體往場中移動整理場地，男大生依然站在原地滑手機。網友們一看氣炸喊扯，「這將會成為鐵證」。

有網友在Dcard發文，翻出運動會中射箭的片段，當時主持人在講解遊戲規則，穿著灰色衣服的工作人員都往氣球的左邊站，唯獨該名男大生獨自站在右邊，還低頭滑手機。當白隊全部射完箭之後，輪到黑隊上場，所有的工作人員往場中移動，整理場地、補氣球，但男大生依然站在原地滑手機。

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貼文一出，網友們認為，男大生只顧滑手機，完全沒注意現場狀況，「去工作還站在那滑手機，滑到不知道周遭狀況發生什麼事」、「都大學了，工作也不認真，爸寶，結案」、「如果是真的滑手機，就是一個薪水小偷，害自己受傷的故事」、「不知道站在那邊做啥，躲在角落偷懶嗎」、「都已經有喊清場了，去工作的不可能不認真注意現場狀況吧，不認真才會被射中啊，都大學了還不能為自己的行為負責，真的很可悲」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT《木曜4超玩》）

▲工作人員往場中移動，男大生仍持續低頭滑手機。（圖／翻攝自YT《木曜4超玩》）

不少網友指出，事情發生之後，男大生爸爸的態度跟行為也讓人傻眼，「家長還蠻明顯的，就是想要多一些吧」、「同學爸爸根本就是想薛一筆，一開始說只想要道歉？後面變賠償？」「提告只是讓自己難看」、「爸爸自己訊息不讀不回，卻說是主辦方沒關心，講話也前後矛盾，前面說道歉就好，現在卻說要賠償」。

事發後，雖然木曜沒有公布射箭的人是誰，但賤葆、品子在15日透過影片承認「該回合射箭的選手就是我們」。賤葆透露，探視完受傷的男大生之後，原本已達成線下和解的共識，然而隔幾天就看到學生家長控訴《木曜》的新聞報導，令他相當錯愕，也強調製作方相當負責任，後續的事情就交給司法去處理，相信能得到一個對各方來說都公平的判決。

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