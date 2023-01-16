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賤葆公開射箭意外真相「1舉動超霸氣」！　網友狂讚：真男人

▲品子對於意外感到非常難過。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

▲賤葆喊，「該負的責任我們負，該慰問關心的也不會少」。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

記者施怡妏／綜合報導

2022年底《木曜4》遭爆出有工讀生在運動會會場遭弓箭射擊，雖然木曜團隊始終不願公開射箭的人是誰，但賤葆、品子在15日透過影片承認「該回合射箭的選手就是我們」，希望能替木曜團隊說點話，強調製作方「相當負責任」，不少網友大讚賤葆有擔當，而且影片中從頭到尾都說「我們」，是個有肩膀的男人。

有網友在Dcard上發文，「葆哥哥發片澄清射傷事件之所有過程」，4分鐘的影片，簡單明瞭說出事情發生的經過，「我相信以一個正常人，應該是可以判斷這件事的問題到底出在哪，我們這些吃瓜群眾，就等待司法判決結果就好」。

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貼文一出，底下許多網友對於賤葆的行為，紛紛豎起大拇指，「葆哥有夠帥，從頭到尾說『我們』，有肩膀的男人」、「葆哥哥我大哥，遇到事情就盡責扛下責任，希望可以有個公平的結果，也希望品子可以順利渡過難關」、「賤葆好有肩膀，平時沒在關注他的，但看到這個影片，直接面對問題、扛責任，真的推欸」、「謝謝葆哥勇敢地拍片，面對流言蜚語保護妹子們，真男人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友大讚，賤葆是有肩膀的真男人。（圖／翻攝自Dcard）

賤葆在影片中透露，探視完受傷的男大生之後，原本已達成線下和解的共識，然而隔幾天就看到學生家長控訴《木曜》的新聞報導，令他相當錯愕，為了不讓事件延燒到無辜的人，所以決定主動站出來向大眾說明，品子也在鏡頭前表達難過「我沒有想過要傷害人。」

賤葆自責表示，是他帶著品子去參加活動，對方很遵守規則也很努力，「發生這樣的意外，我們都深感遺憾，也用最大的誠意去處理。所以倘若任何人有怨言，拜託，衝著我來！」

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