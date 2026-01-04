命理師曝2026國運！恐嚇軍事變多「有備戰意味」　台股有望破3萬2

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

塔羅占星老師清水孟（小孟老師）近日在粉專發文，公布「2026年星座預言台灣國運」，直言整體運勢呈現「旺上加旺」，不僅台股有望挑戰32000點，GDP再創新高，科技、晶片與軍工產業都有亮眼表現，但同時也提醒，政治風暴、假消息與科技機密風險恐同步升溫，不可掉以輕心。

2026年台股旺上加旺 台積電有望破2000

小孟老師指出，2026年木星進入巨蟹座，「日本挺台決心，將關乎執政黨選舉輸贏」，國際關係與內部政治將形成連動。他也提到，塔羅抽到「魔術師正位」，象徵創造力與突破力，「台股有望突破32000，留意晶片股、減肥概念股、軍工股，GDP再創新高，台灣今年旺上加旺！」並特別點名，「台積電有機會突破2000」。

針對國際局勢，小孟老師分析，2026年春天天王星進入雙子座，「中國與美國領導人都是雙子，天王星代表變動，兩位都會有各自的問題要解決，也會牽動台日關係。」但他也提醒，天王星同時象徵突發與混亂，「2026年政治風暴會很多，要注意假消息、網路亂爆料、政黨鬥爭。」

在國際盟友與科技面向上，他指出，2026年土星與海王星進入牡羊座，「台灣會有新的協助朋友」，冥王星進入水瓶座，則代表「台灣科技突破，但隨之而來的是科技機密的背叛」，顯示發展與風險並存。

會迎戰爭？小孟老師：有備戰意味，但看不出要打戰

此外，小孟老師也提醒2026年為馬年，「馬代表馬車，顯示交通事故、交通意外、電力容易有狀況」，同時「馬也代表騎馬打仗，恐嚇軍事變多，有備戰的意味，但要打戰完全看不出來。」

在經濟與民生方面，他指出木星在巨蟹，「外銷經濟動能強勁」，但也象徵通膨，「顯示大家省錢更多，高單價產品下滑。」至於房市，他認為「9月後買氣逐漸回溫」，但若想撿便宜，「可能要買較舊、偏遠的鄉鎮。」