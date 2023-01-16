深夜40車連環撞！臨時先「抬進公車急救」　南韓高速公路1死29傷

▲南韓京畿道發生高速公路40車連環事故。（圖／翻攝自京畿道交通信息中心Twitter）



記者王致凱／綜合報導

韓國京畿道靠近首爾的九里－抱川高速公路15日深夜發生重大交通事故，約有40輛車在結冰路面上發生連環追撞，已知造成至少1人死亡，還有數十人受傷，其中3人重傷。

根據美聯社報導，京畿道消防部門官員表示，目前救難人員仍不斷趕往現場支援，因此受傷人數還有可能增加。現場照片顯示，高速公路上散落許多碎片，警察和救援人員抬著擔架在車陣中穿梭，許多車輛的車頭和車尾都發生受損，其中包括一輛巴士，還有一些車輛疑似打滑衝出路邊。

京畿道消防部門官員金東萬（譯音）表示，至少有3人傷勢危急，另有1人被發現時已經沒有心跳，被緊急送醫仍宣告不治，另外還有至少29人輕傷。另一名官員安正熙（譯音）表示，事故原因可能是因為下雪和路面結冰。

另據韓國《中央日報》報導，事故發生在當地時間15日晚間9時（台灣時間15日晚間8時）左右，先是有約10輛車在靠近隧道的位置發生連環碰撞，結果許多後方來車閃避不及也跟著撞上。

警消人員表示，由於發生事故的路段相當長，目前還需要詳細清查究竟有多少輛車涉及這場交通意外。另外，韓媒指出一名年約40多歲的婦女到院前已經失去呼吸心跳，最終不治身亡，另有3名男子昏迷重傷送醫，其中包括外籍人士。

據悉，韓國當局已經派出交通車將現場70多名沒有大礙的民眾送返住處，警消人員則在現場持續檢查是否還有其他傷者。警消還提到，由於事發在高速公路上，因此一輛巴士被指定爲臨時醫療場所，協助救治傷患。

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