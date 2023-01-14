氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度

▲全台各地15日氣溫下降，晚間起北台灣可能下探10度，連江縣甚至可能出現6度低溫。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局14日晚間發布8縣市低溫特報，提到大陸冷氣團15日南下後，各地氣溫逐漸下降，當天傍晚起至16日，北台灣及離島可能下探10度，連江縣最低甚至來到6度，呼籲民眾加強保暖、注意防範。

氣象局指出，14日白天普遍溫暖，南部甚至接近30度，但下午雲量開始增多，入夜後天氣轉為不穩定，之後隨著冷空氣15日南下，全台各地有機會下雨，且桃園以北、東北部地區降雨持續，停雨空檔較少，其中基隆北海岸、大台北山區東側雨勢尤為明顯。

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氣象局14日深夜10點11分再發低溫特報，提醒台北市、新北市、基隆市、桃園市可能「持續」低溫10度或出現更低溫，連江縣有持續6度或以下氣溫發生機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣則是最低有10度或以下氣溫發生機率。

▲氣象局深夜續發8縣市低溫特報，提醒15日氣溫將逐漸下降。（圖／中央氣象局）

溫度方面，中部以北、東北部天氣明顯轉冷，北台灣15日白天溫度一路下滑至15度，到晚上低溫更接近12度，整天感受相當寒冷。至於其他地方，清晨低溫仍有18、19度，白天高溫約20到22度，中午左右仍偏舒適，但晚上低溫會下降到16度左右，要做好保暖工作。

氣象局提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具務必注意室內通風及用電安全，也要預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

濃霧風浪部分，14日晚間至15日清晨，金門、馬祖以及本島西半部易有濃霧，且隨東北風增強，高雄以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區有較強陣風，鄰近海域也有較大風浪，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海可能有長浪。