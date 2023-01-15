今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流

▲今天全台都有降雨機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（15日）全台有雨，防10級強陣風，北部高溫大降12度！氣象專家吳德榮提醒，周一清晨北部平地最低氣溫可降至8度左右；大年初一晚起另一股更強冷空氣南下，初二、初三有符合「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率。

氣象局今晨對8縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至周一白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、基隆市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼8縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天鋒面通過及冷氣團南下，各地都有機會下雨，其中桃園以北及東北部地區降雨機率高、雨區範圍廣，尤其基隆北海岸及大台北山區雨勢較為持續；至於新竹以南及花東降雨較為局部，以多雲到陰天為主。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，北台灣天氣明顯轉冷，溫度一路往下滑，白天氣溫約15到17度，晚上以後會降到12度左右，沿海空曠地區甚至會來到10度以下；至於中南部及花東氣溫也將明顯下降，高溫方面除高屏仍有25到27度外，其他地區只有21到23度，晚上中南部氣溫會降到15、16度，感受也偏冷，只有花東稍高，低溫約17、18度。氣象局觀測，台北周六高溫來到27.9度，預估今僅16度，大降近12度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面通過、強冷空氣南下，北部、東半部轉有雨，氣溫驟降，越晚越冷。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮分析，周一至周三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定，北台冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷；各國模式模擬的強度，周一晨台北氣象站將降至12度上下，有符合「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站≦12度）的機率，北部平地最低氣溫則可降至8度左右。



吳德榮表示，周四冷空氣略減弱，氣溫略回升；周五小年夜冷空氣增強，有再度觸及冷氣團定義的機率，平地最低氣溫也會降至10度上下；周六除夕白天起冷空氣減弱，氣溫略回升；周日初一晚起另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，各國模式模擬顯示，下周一初二、下周二初三有符合寒流的機率，但為第9、10天的模擬，會多冷、持續多久？需再觀察。